Caso García Belsunce: para un principal testigo, Pachelo "fue el autor del homicidio"

Se trata del comisario mayor, actualmente retirado, Alejandro Elorz. Ya se llevaron adelante cuatro jornadas del tercer juicio por el crimen en el Carmel.

Alejandro Elorz, comisario mayor actualmente retirado y jefe policial que participó en la pesquisa por el crimen de María Marta García Belsunce, aseguró que de acuerdo a los elementos recolectados el vecino de la familia, Nicolás Pachelo, fue el autor del homicidio de la socióloga llevado a cabo en octubre del 2002 en el country Carmel del Pilar. Se trata del primer testigo en dar testimonio durante una nueva jornada del tercer juicio de la causa.

El ex comisario trabajaba, en aquel momento, bajo las órdenes del comisario general (también retirado) Ángel Reinado Beserra, quien declaró en la jornada de ayer que la culpabilidad de Pachelo era "una hipótesis altamente positiva". Al dar testimonio, apuntó directamente contra el principal imputado que está siendo juzgado junto a los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45). "Según los elementos recolectados y todo lo ocurrido con posteridad de este evento, todo hace presumir que el señor Pachelo fue el autor del homicidio", sostuvo.

Durante su testimonio, Elorz realizó un relato de las primeras diligencias realizadas en la casa de María Marta, en el levantamiento de muestra hemáticas y en la recolección del famoso "pituto" -sexta bala que la propia familia arrojó por el inodoro, desconociendo que se trataba en un elemento clave para entender que no había sido un accidente-. Por otra parte, el comisario retirado explicó "Teníamos elementos para ahondar en la investigación sobre Pachelo. Había hablado con (Diego) Molina Pico, pero fue una investigación unidireccionada. Nosotros no participamos de la investigación, fue de la Procuración".

Además, afirmó que la familia de la víctima "no tenía nada que ocultar" y por eso decidieron no cremar el cadáver. "La primera hipótesis que se dio era la del entorno familiar, lo cual a poco de transitar se fue descartando porque aparece en escena el señor Pachelo", dijo, asegurando que "más de un elemento" lo vinculaba al crimen. "Del relevamiento surge el nombre de Nicolás Pachelo. Empieza a surgir puntualmente que a Pachelo se lo sindicaba como autor del robo de una mascota de García Belsunce, que después de esa sustracción (la víctima) comenzó a recibir una serie de llamados en los que le pedían una suma de dinero para recuperar a su mascota. De hecho, María Marta había mencionado que la voz era similar a la de él", manifestó. Como evidencia también mencionó los robos de palos de golf a una vecina, otros asaltos realizados por él, el robo de una moto y un incidente familiar.

Además, ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 declaró Edgardo Ferrer -vecino de Carmel-, quien contó el robo de un portafolio y una computadora hallados en la casa del acusado y aseguró que Pachelo "no era un buen vecino". También afirmó que, desde su mudanza, no hubo más robos en el barrio privado. Finalmente, cerró la jornada Nicolás González del Cerro, esposo de María José Díaz Herrera -mujer que sostuvo el lunes que Pachelo "era capaz de cualquier cosa"-, quien denunció amenazas del imputado y reconoció que este era vigilado (vigilancia que en el horario del criemn, sugestivamente, no estaba presente).

Todo esto ocurrió en la presencia de Nicolás Pachelo, quien escuchó a las diferentes declaraciones de los testigos en la nueva audiencia, manteniéndose en silencio e intercambiando algunas pocas palabras con sus abogados mientras realizaba algunas anotaciones en un cuaderno.