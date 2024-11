Crimen de Aralí Vivas: agravaron la imputación de los tres detenidos

La Justicia de Córdoba agravó la imputación de los tres detenidos por el brutal crimen de Aralí Vivas, elevando el delito de "homicidio simple en carácter de coautores" a "homicidio calificado por el vínculo". De esta manera, en caso de que todos ellos sean condenados por el homicidio, podrían recibir prisión perpetua. Al mismo tiempo, el fiscal Oscar Gieco dispuso que los implicados sean indagados nuevamente el próximo viernes a través de plataformas virtuales.

Cabe recordar que, hasta el momento, se encuentra detenido el padrastro de la pequeña, Ezequiel Simeone (33) y uno de sus amigos Cristian Hernán Varela (40) –ambos imputados por el homicidio en carácter de coautores– y su mamá, Rocío Milagros Rauch considerada como "partícipe necesaria" del crimen. En el caso de la mujer, la Fiscalía no puede comprobar que haya sido testigo o participado en el homicidio; incluso, con las pruebas recolectadas hasta el momento, no habría estado en el domicilio cuando ocurrió. De todas maneras, es considerada "partícipe necesaria" ya que consideran que no protegió a la niña.

En la investigación se indica que existieron llamadas telefónicas entre los tres acusados detenidos tanto antes como después del asesinato, entre la 1 y las 6 de la madrugada. Más allá de esto, no se encontraron mensajes de WhatsApp ya que los celulares peritados no poseen con dicha aplicación de mensajería. Asimismo, al fundamentar la agravación de la imputación de los tres detenidos, el fiscal Gieco se basó en testimonios de vecinos y familiares; quienes en reiteradas ocasiones sostuvieron que la niña era víctima de repetidos abusos.

Según el informe forense, Aralí murió cerca de la medianoche del viernes 1° de noviembre. Las cámaras de seguridad fueron claves para rastrear los movimientos de los detenidos el día de los hechos: Varela llegó al domicilio el viernes a las 21.16; posteriormente, ambos realizaron varias idas y venidas y finalmente, el padrastro de la menor (Simeone) retornó al domicilio a las 3.27 de la madrugada del sábado.

Noticia en desarrollo...