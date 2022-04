Cambio del huso horario en Argentina: Mendoza insiste con su propuesta

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó finalmente el pedido de cambio horario en la provincia pero sorprendió al solicitar que se extienda también a todo el país.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó un proyecto para solicitar que se atrasen una hora los relojes durante el otoño y el invierno en toda la provincia, en tanto que exhortó al Congreso Nacional a que retome su propuesta para modificar el huso horario y la extienda a todo el país.

El borrador que llegó a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Jorge Difonso (UP-FR) -impulsor de la iniciativa- pedía que se modificara el horario solo en la provincia de Mendoza. Sin embargo, finalmente la iniciativa incluyó un apartado en el que se solicita que se amplíe esta medida en todo el país.



"Se ve con agrado que el Poder Ejecutivo provincial gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional el cambio de huso horario en todo el territorio nacional de cuatro (4) horas al Oeste del meridiano de Greenwich y tres (3) para la época correspondiente al periodo estival, en concordancia con lo establecido en el art 1 de la Ley Provincial 7955", establece la resolución aprobada.



Asimismo, indica que "se vería con agrado que el Congreso de la Nación dé pronto tratamiento al proyecto de Ley N° 1470/22 del Huso Horario -4 para la República Argentina, remitiendo copias de esta pieza legislativa al Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, a los Municipios y al Congreso de la Nación".

Cabe aclarar que este tipo de proyectos de resolución no obligan a realizar medidas y están destinados a expresar una opinión del cuerpo y una recomendación.



"Esto va a la Gobernación, en el marco de la Ley provincial 7955/08 que da una facultad para establecer el huso horario -4 y también una resolución que se dirige al Congreso de la Nación, donde tengo entendido que al proyecto del diputado Cobos ya lo han firmado otros bloques", explicó a la prensa Difonso, tras la aprobación de la declaración.



En ese sentido, el legislador destacó "lo importante" que sería el cambio de huso horario sobre todo para el oeste argentino. "No es un tema que surgió de nosotros, nosotros intentamos canalizar los estudios hechos por parte de nuestro arco científico para que no queden dentro de cuatro paredes y les pueda servir a la población en el día a día. Eso es lo que pretendió nuestra iniciativa que tiene argumentos muy sólidos", añadió.

En qué consiste la propuesta de Mendoza

Los diputados mendocinos sugieren retrasar una hora los relojes en invierno y otoño apelando a un mejor aprovechamiento de la luz solar y el consecuente ahorro energético.



Según sostiene el texto inicial presentado por Difonso en sus fundamentos "uno de los principales problemas económicos, sociales y ambientales en nuestro país es la utilización y disponibilidad de la energía. Pronósticos y estimaciones de datos económicos para este año 2022 expresan que será necesario importar energía para electricidad en el orden de los 600 millones de dólares"



"Nuestra provincia no es la excepción en esta problemática, por lo que, a través del presente proyecto, proponemos comenzar a diagramar un Programa de Eficientización energética, de modo tal de garantizar el uso racional y eficiente de la energía", agrega la fundamentación.



Lo que se persigue es economizar energía y un mayor aprovechamiento de la luz solar, además de atender "cuestiones de seguridad que se incrementan en los horarios nocturnos", sostiene el proyecto, que agrega que este cambio tiene igualmente otra ventaja positiva a nivel ambiental.

Con información de Télam