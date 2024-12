¿Son feriados el 24 y 31 de diciembre en Argentina?

Descubrí si el 25 y el 31 de diciembre son feriados, según el calendario anual.

Con la llegada de las Fiestas de Fin de Año, muchos argentinos comienzan a organizar reuniones familiares, viajes o compras de último momento. Una de las preguntas más frecuentes en esta época es si el 24 y el 31 de diciembre son feriados nacionales o tienen algún tipo de tratamiento especial, ya que esto puede afectar los horarios laborales, escolares y comerciales. Para evitar confusiones, es fundamental conocer el calendario oficial y las disposiciones vigentes para estas fechas.

El calendario 2024 marca que las festividades caen en días de semana: martes y miércoles, tanto el 24 y el 25 como el 31 de diciembre y el 1 de enero. Esto genera cambios en la rutina habitual, pero no necesariamente implica feriados o días no laborables para todas las jornadas. Mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados nacionales inamovibles, los días previos no tienen el mismo tratamiento.

Por este motivo, resulta importante conocer cómo se regula la actividad en estos días específicos. A continuación, te contamos todo lo que necesitás saber sobre el carácter laboral del 24 y el 31 de diciembre, así como las implicancias de trabajar o no durante estas fechas.

¿El 24 y 31 de diciembre son feriados nacionales?

Según el calendario oficial, los días 24 y 31 de diciembre no son feriados nacionales ni están considerados como días no laborables. Esto significa que, salvo disposiciones particulares de empresas o instituciones, la actividad laboral, comercial y educativa será normal durante esas jornadas.

En contraste, el 25 de diciembre y el 1 de enero sí son feriados inamovibles, conforme a lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los días no laborables en Argentina. Estas fechas garantizan el derecho al descanso obligatorio, y en caso de que un empleado trabaje durante esos días, debe recibir una remuneración doble por su labor.

Es importante destacar que, aunque el 24 y el 31 no sean feriados, algunas empresas optan por otorgar asuetos o reducir el horario laboral como medida excepcional para facilitar los preparativos de las celebraciones. Sin embargo, esta decisión depende exclusivamente de cada empleador y no está regulada por la ley.

El 25 de diciembre es feriado nacional, según el calendario oficial.

Implicancias y consejos para estas fechas

Para quienes deben trabajar el 24 y el 31 de diciembre, es útil coordinar previamente con sus empleadores los horarios de salida, ya que muchas oficinas y comercios suelen cerrar más temprano de lo habitual. Asimismo, aquellos que planean hacer compras de último momento deben considerar que algunos supermercados y locales comerciales también pueden acortar su jornada.

Por otro lado, las actividades vinculadas al transporte público y los servicios esenciales, como bancos y organismos estatales, suelen operar con horarios modificados. Por lo tanto, es recomendable verificar con antelación los cronogramas de atención para evitar inconvenientes.

En resumen, aunque los días 24 y 31 de diciembre no son feriados, las celebraciones de fin de año generan alteraciones en la rutina diaria. Planificar con tiempo y consultar los horarios de trabajo y servicios disponibles puede hacer que las Fiestas sean más organizadas y sin sorpresas.