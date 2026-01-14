Qué feriados hay en marzo 2026: las fechas confirmadas

Poco antes de terminar el 2025, el gobierno de Javier Milei despejó una de las incógnitas más repetidas de fin de año: cómo será el calendario oficial de feriados en 2026. La confirmación llegó a través de la Resolución 164/2025, publicada el 23 de diciembre en el Boletín Oficial, en el que también definió los feriados inamovibles y los puentes turísticos.

Marzo de 2026, en particular, concentra una fecha central para la memoria colectiva argentina y suma un día no laborable clave que impactará tanto en la organización laboral como en el turismo interno.

El feriado confirmado de marzo 2026: Memoria, Verdad y Justicia

El martes 24 de marzo de 2026 será feriado inamovible en todo el país por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha que recuerda el inicio de la última dictadura cívico-militar en 1976.

Es uno de los feriados más sensibles del calendario argentino, no solo por su carácter histórico y político, sino también porque suele estar acompañado de movilizaciones, actos oficiales y una fuerte presencia en la agenda pública y mediática.

Feriado puente y fin de semana largo: cuatro días seguidos de descanso en marzo 2026

A este feriado se le suma un feriado puente turístico definido por el Gobierno:

Lunes 23 de marzo de 2026: día no laborable con fines turísticos.

Con esta combinación, marzo tendrá un fin de semana largo de cuatro días, que irá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo, uno de los más extensos de todo el año.

Qué pasa si se trabaja un feriado o día no laborable

El 24 de marzo, al ser feriado nacional, se paga doble en caso de trabajar, según la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, el lunes 23, al tratarse de un día no laborable, queda a criterio del empleador: si se trabaja, se paga como una jornada habitual.

Este esquema suele generar dudas cada año y es clave para quienes planifican ingresos extra o descansos prolongados.

Todos los fines de semana largos de 2026