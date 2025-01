Feriados de enero 2025: cuántos son y qué días caen

Cuándo es el próximo feriado de enero en Argentina 2024.

El inicio de un nuevo año siempre genera expectativa sobre los feriados, especialmente aquellos que caen en enero, un mes que muchos argentinos aprovechan para vacacionar. El calendario de feriados 2025, oficializado a través del Decreto 1027/2024, detalla los días no laborables y feriados inamovibles, permitiendo a los ciudadanos organizar sus descansos y escapadas.

En enero 2025, el mes arranca con un feriado inamovible: el miércoles 1 de enero, día de Año Nuevo. Este feriado, de carácter nacional, asegura el descanso obligatorio para todos los trabajadores, salvo excepciones específicas. Sin embargo, más allá de este día, enero no cuenta con otros feriados nacionales ni puentes turísticos, lo que convierte al mes en una etapa sin fines de semana largos.

A pesar de la falta de feriados adicionales en enero, muchas personas aprovechan este período para tomar vacaciones extendidas o disfrutar de escapadas hacia destinos turísticos destacados de Argentina. A continuación, te detallamos cómo está estructurado este primer mes del año en términos de feriados.

Feriados de enero 2025: calendario completo

El único feriado de enero 2025 es el miércoles 1 de enero, día de Año Nuevo. Esta fecha, además de marcar el comienzo del año, es una jornada de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país.

A diferencia de otros meses del año, enero no incluye feriados trasladables ni días no laborables con fines turísticos. Esto significa que no habrá fines de semana largos en el primer mes del año. Para aquellos que buscan planificar sus vacaciones, el siguiente feriado será recién en marzo, durante los días de Carnaval, que caen el lunes 3 y martes 4 de marzo.

En noviembre de 2024 se publicó el calendario de feriados 2025.

¿Cómo aprovechar enero 2025 sin fines de semana largos?

Aunque enero carece de feriados adicionales, es un mes ideal para disfrutar del verano y de las ofertas turísticas que se extienden por toda Argentina. Destinos como la Costa Atlántica, la Patagonia o las Sierras de Córdoba suelen ser los preferidos para quienes buscan relajarse y disfrutar de paisajes únicos.

Si bien no hay feriados puente en este mes, muchas empresas y trabajadores suelen tomar vacaciones durante las primeras semanas del año, aprovechando la menor carga laboral en algunos sectores. Además, enero es una excelente oportunidad para visitar festivales de verano, aprovechar descuentos en viajes y disfrutar de eventos culturales en distintas provincias.

En resumen, enero 2025 será un mes con un solo feriado nacional, pero con múltiples posibilidades para desconectar y recargar energías de cara al resto del año. Organizarse con anticipación y aprovechar las vacaciones es clave para disfrutar al máximo este comienzo de año.