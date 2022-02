Desaparición de Betiana Rossi: hallaron la riñonera con sus pertenencias en un descampado

La mujer de 38 años salió de su casa del barrio porteño de Villa Real el pasado 7 de febrero y se desconoce su paradero. Había discutido telefónicamente con su pareja.

Betiana Solange Rossi (38) salió de su casa del barrio porteño de Villa Real el pasado 7 de febrero y luego 10 días de intensa búsqueda sigue sin conocerse cuál es su paradero. Según contaron sus familiares, había tenido una discusión telefónica con su pareja y tras enojarse con él, "se fue a caminar". Desde entonces, no volvieron a tener contacto con ella. Ahora, la policía de la Ciudad de Buenos Aires informó que se encontró, este jueves, en un descampado, su riñonera.

El objeto hallado tenía su celular, el DNI y otras pertenencias personales, entre las que se enumeraron dos tarjetas SUBE y una botella de alcohol en gel. "Después de cruzar información con una antena telefónica y hacer un rastrillaje, la División Búsqueda de Personas (de la policía porteña) encontró una riñonera en un descampado ferroviario", manifestaron las autoridades. El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la Estación Sáenz Peña de Tres de Febrero, en un predio "de pastos muy altos".

Cabe recordar que, tras su desaparición, la mujer fue vista a través de cámaras de seguridad realizando una compra en un supermercado ubicado en la Av. América al 700, en Tres de Febrero, entre las 17.19 y las 17.24 hs del mismo lunes. Tras esto, por indicación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°23 a cargo de Marcelo Retes, la División de Búsqueda de Personas de la Policía de CABA solicitó la presencia de testigos que la hayan visto en dicho partido.

En declaraciones con C5N, hace más de una semana, una amiga de Betiana expresó que desconocen "qué puede estar pasando" y mostró su desesperación a causa de la falta de información sobre su paradero. "Pedimos que si alguien la ve en la calle que no tenga miedo, que la retengan, que avise a la policía", solicitó en su momento. Por su parte, su hermano Martín, en diálogo con TN, afirmó que no saben nada más que lo observado en las cámaras de seguridad de Tres de Febrero.

"Ella estaba hablando con su novio, se enojó y se fue a caminar. En ese momento el novio nos avisó y la fui a buscar para que vuelva, pero no la encontré. No hay una situación de violencia, no sé que pasó, fue una situación de pareja, ella salió a caminar enojada hacia General Paz y cruzó a Provincia, que fue el último lugar que se la vio", agregó el hombre.

Datos para dar con el paradero de Betiana Rossi

Betiana mide 1.71 metros de altura aproximadamente, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo hasta la cintura color castaño. También tiene un lunar de gran tamaño al lado del orificio derecho de la nariz.

Además, su familia aportó que lleva cinco tatuajes: uno de ellos, en el brazo derecho, es una mujer y una luna; otro, en el antebrazo derecho, es un mandala; en el brazo izquierdo tiene una frase que dice "En algún lugar podrás encontrar felicidad"; en el costado de la cintura lleva unos tribales y en las pierna, una luma que se desdibuja formando aves.

Información importante: la última vez que fue vista llevaba un pantalón corto color negro, musculosa rosa clara y zapatillas rojas. A esto se le suma la riñonera hallada recientemente y una cadena de metal plateado con un dije en forma de corazón.