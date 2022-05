Día internacional contra el acoso escolar: una guía para poder detectar las señales de bullying

El Observatorio de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense brindó una serie de herramientas para padres e integrantes de comunidades educativas para la prevención y el abordaje de esta problemática.

El Observatorio de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una guía con el objetivo de brindar herramientas básicas que sirvan a madres, padres e integrantes de comunidades educativas para la prevención y el abordaje del bullying, al conmemorarse hoy el Día Internacional contra el Acoso Escolar.

"El bullying y las distintas formas de violencia escolar entre niñas, niños y adolescentes es un fenómeno global. Se viene incrementando en todo el mundo y la Argentina no es la excepción", explicó Walter Martello, defensor del Pueblo adjunto y responsable del Observatorio.

Martello citó a la ONG Internacional "Bullying sin Fronteras", impulsora de la iniciativa que establece el 2 de mayo como Día Internacional contra el Acoso Escolar, la cual registró 14.800 casos de bullying durante el período 2021/2022 en la Argentina.

"Es indispensable, a su vez, desarrollar campañas que lleguen a cada uno de los municipios para la prevención del acoso escolar en sus más diversas manifestaciones", consideró.

El funcionario detalló que durante la pandemia "muchas de las situaciones se volcaron, principalmente, a las redes sociales", y que por eso, "resulta lógico que la vuelta a la presencialidad plena en los establecimientos educativos traiga aparejado un mayor grado de conflictividad que debe ser abordado con todas las herramientas dispuestas en el marco normativo".

En esa línea, remarcó que "resulta fundamental un accionar articulado y mancomunado entre estudiantes, familias, docentes y autoridades".

"Todos y cada uno de los actores de la comunidad educativa tienen mucho para aportar y contamos con una herramienta clave: los acuerdos de convivencia, ámbitos de encuentro en cada una de las escuelas para canalizar propuestas, inquietudes y encontrar soluciones", indicó.

Qué dice la guía

Las señales en las casas

El documento en cuestión detalla una serie de "indicios" a los que hay que estar atentos tanto en las casas como en los establecimientos educativos para detectar casos de acoso escolar. "Hay ciertas luces de alarma, desde señales físicas como evidencia de golpes, rasguños, arañazos o moretones, hasta cambios llamativos de humor o comportamiento, más irritabilidad, ansiedad o sensibilidad, baja autoestima y retraimiento, y más agresividad contra sí mismos u otros", puntualiza.

Por otro lado, también destaca que se pueden evidenciar signos de "estrés y ansiedad, dolores de cabeza, de panza, diarrea, cambios en la alimentación, pérdida repentina del apetito o una ingesta excesiva e incluso tartamudez, y trastornos del sueño como el insomnio, pesadillas o que quieren dormir todo el día para aislarse".

En tanto que la guía identifica otra señal que denomina como "el síndrome de domingo a la tarde", que se caracteriza por "un rechazo contundente a la idea de volver a la escuela al día siguiente, lo que puede estar acompañado de llanto o dolores psicosomáticos".

Las señales en las escuelas

En los establecimientos educativos también hay indicadores que permiten identificar si algún niño está sufriendo acoso escolar. De acuerdo a la guía, por lo general esos alumnos "no quieren ir a clases, ni a actividades relacionadas con la escuela, como cumpleaños o salidas extraescolares; cambios abruptos en el rendimiento escolar; no ir al patio durante el recreo y evitar hacer trabajos grupales; o tienen problemas para concentrarse que antes no tenían".



"Además, no comparten programas fuera del horario escolar y no quieren invitar a nadie a la casa; se quejan de que los cargan, de que son el blanco de burlas, insultos o agresiones; piden dinero extra o empiezan a robarlo (para pagarle a quien hostiga); y pierden la tarea, los útiles escolares, el dinero o la merienda sin ninguna justificación lógica", agrega el informe.