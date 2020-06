La ANMAT prohibió dos marcas de alcohol en gel y un alcohol etílico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de más marcas de alcohol etílico y en gel, dos de los insumos básicos para hacerle frente a la pandemia de coronavirus. Se trata de la marca “ATOMO alcohol en gel y “EL COLOSO Alcohol etílico 96º” y “EL COLOSO Alcohol en gel”.

Por un lado, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud informó que no existe ningún producto inscripto como alcohol en gel ni alcohol etílico que responda a la empresa "El Coloso". Por lo tanto, se trata de un producto ilegitimo, que declara datos no veraces en su rotulado y que se desconoce su efectivo origen y composición.

En el caso de ATOMO Alcohol en gel, se registró la venta del producto en Mercado Libre y desde Laboratorios IMVI S.A informaron que se hace uso de su marca registrada “Atomo”, sin autorización, ni permiso, ni solicitud o pedido. Además, agregan en la denuncia que no fabrican ese tipo de producto y que no tienen ningún tipo de relación con la empresa que lo elaboró. Desde ANMAT consideran que no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia, "situación que resulta en un riesgo para la salud de la población más aún teniendo en cuenta el contexto actual y en el que se requiere el uso de este tipo de productos destinados a la higiene y sanitización de manos".

Desde el organismo decidieron prohibir también la venta de los siguientes productos por tener efedrina y por carecer de registros de producto (RNPA) y de establecimiento (RNE): “Eph 50 lose weight, Dietary Suplement, 90 Caps, KN Nutrition”, “Eph 50 lose weight, Dietary Suplement, 60 Caps, KN Nutrtion” y “Eph 100 lose weight, Dietary Suplement, 60 Caps, KN Nutrition”.

Por otro lado, se prohibió la venta del aceite de oliva marca "Los Olivos", el cual era vendido a través de Mercado Libre. El producto tenía en su rótulo números de establecimientos inexistentes, resultando ser un producto falsamente rotulado y en consecuencia ilegal. Decidió prohibirse su comercialización en todo el país "por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado"