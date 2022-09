Día de la bisexualidad: así fue el primer encuentro Bi+ en Argentina

En el Día de la Bisexualidad, te contamos cómo fue el primer encuentro BI+ de Argentina, qué actividades se hicieron y por qué es tan importante que suceda.

“Tuve la suerte de haber podido viajar desde Mendoza ¡y menos mal que fui! ¡Fue una experiencia hermosa! ¡Qué necesarios son los espacios de comunidad!”, contó ‘la Ceci’ a El Destape luego de la segunda jornada del Primer Encuentro Bi+ en Argentina. “Fue un fin de semana cargado de emociones, donde me sentí totalmente libre de ser quien soy sin que me juzguen; me reencontré con mis amigues y conocí algunas amistades nuevas, gente hermosa que me hizo sentir muy bien. Se respira libertad y contención, el sentir que no estoy sola en esto que me pasa, que otras personas sienten cosas similares: la visibilidad que nos falta estuvo ahí y estoy eternamente agradecida de haber formado parte. ¿Cómo hago para volver a la vida ‘normal’ en Mendoza después de esto?”, cierra entre risas.

Es que el encuentro fue un lugar de mucho acompañamiento: hubo abrazos, risas y llanto, tanto de alegría como de tristeza. Se compartieron testimonios de momentos violentos que la sociedad le hace vivir a las personas no hetero cis y se buscó, a través de los conversatorios, crear un camino de alternativas, un ladrillo sobre ladrillo para que la construcción colectiva LGBTTTIQNB deje de ser solo un slogan y comience a pasar a la acción.

Cómo fue el encuentro

El 17 de septiembre todo empezó cerca del mediodía en la UNQUI. “Estamos cansades”, fueron las primeras palabras que se pronunciaron frente al micrófono por Yasi, una de las organizadoras y se auguraba un día plagado de ese tipo de comentarios.

"Cuando comenzó el discurso de apertura me cayó la ficha de que era algo histórico y que estaba realmente pasando un hito importante en la historia de la comunidad”, cuenta emocionada a El Destape, Dana. “Me sentí muy contenida, acompañada y que no estaba sola. Sentí mucha libertad de poder estar en un ámbito donde realmente poder vivir mi identidad como persona individual, pero a la vez como identidad colectiva”, continuó.

Luego de los conversatorios, que tuvieron dos etapas de hora y media cada una aproximadamente, se realizó una rifa, con premios de emprendimientos que apoyaron el evento y tuvo lugar un cierre musical realizado por la murga “La chilinga”. Ese mismo día por la noche, bandas y djs estuvieron en “El hangar”, un reconocido bar de Quilmes, donde se celebró lo conseguido en el día y se tomó impulso para continuar el evento al día siguiente.

El 18, a partir de las 12 y hasta las 19, pasaron todo tipo de agrupaciones musicales por el escenario del Centro de Actividades Recreativas "Roberto de Vicenzo" (Berazategui) y se llevó adelante un cierre de todo el encuentro, anunciando algunas de las conclusiones de los conversatorios que habían tenido lugar el día anterior: “Es fundamental generar y garantizar la Accesibilidad en todos los espacios”, escribían les talleristas de “Discapacidad y Bisexualidad”. Por otro lado, en “Crianzas, Infancias, ESI y Bisexualidad” se subrayó que “Asumir que las infancias son heterosexuales es desconocerlas y desoírlas, es limitarlas en vez de valorar la exploración y el descubrimiento individual”. Asimismo, en “Bisexualidad y feminismo”, se apuntó mayoritariamente hacia la necesidad de entrecruzar dicho movimiento político con la lucha Bi+: “Es necesario ‘sacar del clóset’ la violencia dentro de las parejas sexo-afectivas, apuntada mayoritariamente hacía la "indefinición" de la bisexualidad”; “Si sos ‘mujer’ y estás con un 'hombre' ¿Por qué decís que sos bi? Definite y ya ¿No te alcanza con ese 'hombre' para definirte?", dieron como ejemplo.

Si hubo algo en lo que se coincidió durante todo el fin de semana (y se subrayó en algunos de los conversatorios como el de “Activismo e identidad Bisexual”) es que las personas bisexuales abrazan otras luchas y las principales consignas que se escucharon apuntaban a la aparición con vida de Tehuel de la Torre, la correcta aplicación de la ESI (con perspectiva de género y bisexual) y al repudiar el “pinkwashing” (utilización de la ‘cultura’ LGBTTTIQNB con fines partidarios y/o publicitarios), entre otras cuestiones.

A su vez. tuvo varios momentos de divertimento y hasta comidas compartidas a precio accesible, ya que la misma comisión organizadora se ocupó de que haya hasta menú vegano: “El momento de las parrillas me hizo acordar a cuando era chica, en el conurbano, esa cuestión de familia, de ayudarse entre todes, empujando para que el evento se hiciera; ir por un objetivo y tratar de cambiar o mejorar un poco la sociedad", recuerda Dana.