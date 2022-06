Desesperada búsqueda de Lionel y Tabatha, desaparecidos desde el jueves

Familiares, amigos y docentes realizaron una manifestación en la puerta del colegio de los adolescentes. Piden que se active el "Alerta Sofía". “No sé por qué se fueron, si es una travesura que vuelvan", expresó la mamá de uno de ellos.

Continúa la desesperada búsqueda de Lionel Domínguez y Tabatha Morel, los dos adolescentes de 13 años que siguen desaparecidos desde el pasado jueves cuando fueron visto por última vez en la localidad de Banfield. Familiares, amigos y docentes se concentraron esta mañana en las puertas de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) para reclamar a las autoridades que profundicen las acciones para encontrarlos.

Lionel y Tabatha se encontraron el jueves en la estación de Banfield, partido de Lomas de Zamora y se dirigieron en tren hasta Constitución y allí abordaron el colectivo 126 y cruzaron la avenida General Paz, en el partido de La Matanza, según el recorrido que pudieron reconstruir los familiares a través de imágenes de cámaras de seguridad.

En este marco, Daniela, mamá de Tabatha, reclama que las autoridades “activen la alerta Sofía” para intensificar la búsqueda y para que la empresa del colectivo que abordaron los jóvenes les suministre más precisiones sobre el lugar en el que descendieron. “No sé por qué se fueron, si es una travesura que vuelvan. Como papás los vamos a entender, pero no había necesidad de que esto pasara, no hubo ninguna pelea ni nada”, declaró la mujer en las puertas de la ENAM ante los medios de comunicación.

También relató que en los últimos mensajes que intercambió con su hija, la joven le avisó que había subido al colectivo y a las 12.43 le indicó que había llegado (a la escuela) pero a las 15 la llamaron por teléfono desde la ENAM para indicarle que su hija no había ingresado al establecimiento ubicado en Manuela Castro 990.

En tanto, la madre y el padre de Lionel sostuvieron que están “angustiados y muy tristes” y también reclamaron porque “la Justicia no nos está ayudando en nada, no está haciendo nada, nosotros nos movimos por todos lados”.

Alerta Sofía

El pedido de las familias hace referencia a la activación de la “Alerta Sofía”, que es un sistema que difunde, de manera inmediata, la imagen y la información sobre la o el niño y/o adolescente que se encuentre desaparecido a través de dispositivos móviles y medios de comunicación masivos como la televisión. “Lo extrañamos, lo estamos esperando, solo queremos saber que están bien”, manifestó Soledad, la madre de Lionel, en las puertas de la ENAM.

Al momento de la desaparición, Lionel llevaba un buzo negro con un dibujo de animé, pantalón azul y zapatillas negras. En tanto Tabatha, una campera verde, mochila roja, pantalón de jean negro y zapatillas blancas.

El último sábado, familiares, amigos y vecinos realizaron una manifestación en el cruce de Camino Negro y Recondo, Lomas de Zamora ya que los adolescentes viven en los localidades cercanas de Villa Fiorito y Villa Albertina. Ante cualquier dato llamar a Daniela al 1127748641 o a Soledad al teléfono 1124539085.