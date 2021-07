Acto virtual a 27 años del atentado a la AMIA: "Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado"

El acto comenzó a las 9.53. Se cumplen 27 años del atentado a la Mutual Isarelita.

Autoridades de la AMIA y familiares de víctimas del atentado realizaron hoy el acto por el aniversario número 27 del atentado a la mutual judía, en el que renovaron el pedido de justicia y esclarecimiento, y lanzaron duras críticas a la "inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado". Bajo la consigna, "Conectados contra la impunidad", se realizó u nuevo homenaje a 27 años del atentado.

Con la tradicional sirena y testimonios de sobrevivientes, comenzó a las 9.53 el acto virtual organizado por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para conmemorar el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado del 18 de julio de 1994 contra su sede de la calle Pasteur, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas.



El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, brindó un duro discurso en el que exhortó al Gobierno "intensificar las medidas y agotar los recursos" para que Irán y El Líbano entreguen a los acusados de perpetrar el ataque ocurrido el 18 de julio de 1994. "La ausencia de resultados, la carencia de logros, la indiferencia cada vez mayor, nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos para que esa exigencia sea, cada año, escuchada y atendida por las autoridades", resaltó el titular de la entidad.



En su mensaje, replicó: "¿Sirve de algo? Es una pregunta que nos retumba. Hay hechos concretos y recientes que no hacen más que aumentar nuestro escepticismo. Pero no tenemos alternativa: un mandato como el que nos ha tocado no se discute, ni se negocia. Veintisiete años y nos duele tener que repetir que por el atentado a la AMIA no hay un solo responsable condenado".



"Nos duele la inoperancia y la indiferencia de los poderes del Estado. ¿Cuánto hace que la Fiscalía especial que conducen los doctores Basso, Salum, Eyherabide y el recientemente incorporado Miranda, no produce siquiera una mínima información nueva y sustanciosa que ayude a esclarecer un poco más qué fue lo que pasó? ¿En qué gastan o invierten sus tiempos y recursos?", criticó Eichbaum,



En esa línea, el titular de la AMIA cargó contra la idea de que se realice un juicio en ausencia, algo que era impulsado por el lado de Juntos por el Cambio, y advirtió: "Queremos decirlo con toda la claridad posible, el juicio en usencia es un instrumento ajeno a nuestra legislación y cultura jurídica, contraria a nuestra Carta Magna, no creemos en salidas improvisada que encierra en realidad un problema a futuro, el fracaso y la clausura definitIva de la investigación".

"No estamos dando esta pelea hace casi 3 décadas con una promesa de Justicia que nunca llega y que terminará siendo perjudicial. NUestro reclamo es lograr reconocer toda la verdad", sentenció.

Asimismo, el titular de la AMIA reclamó a Interpol que "mantenga vigente los pedidos de captura y a la Cancillería argentina que realice un monitoreo permanente que permita tener alertas tempranas que identifiquen cuando los acusados viajan a otro lugar del mundo para pedir su detención" y remarcó que "ese es el camino para que sean extraditados al país donde serán sometidos al proceso judicial con todas las garantías propias de un Estado de derecho que se encuentran en la Constitución y convenciones internacionales de la Argentina es parte".

"Esa es la justicia que anhelamos, por la que peleamos y por la que siempre seguiremos reclamando. No queremos soluciones artificiales ni promesas vanas que jamás se van a cumplir", sentenció.