Tras bajar la edad para ser portador, Milei reduce el costo para importar armas y balas

En línea con el polémico anuncio de reducir de 21 a 18 años el requisito mínimo para que una persona pueda ser portador de armas de fuego, el gobierno de Javier Milei decidió este miércoles que permitirá ingresar al país armamento y municiones "con arancel diferenciado". La reducción del costo de importación será para federaciones que participen en certámenes de tiro. Patricia Bullrich celebró este viraje con una chicana a los sectores políticos que bregan por la inclusión social.

A través de la Resolución 173/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó "el ingreso al país en forma temporaria de armas de fuego y municiones con arancel diferenciado", una medida que lleva la firma del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Juan Pablo Allan.

Según se detalló, la decisión es con motivo de "la realización de certámenes de tiro deportivo de carácter internacional, auspiciados por Federaciones inscriptas ante la Anmac que agrupen a entidades de tiro deportivo en sus diferentes disciplinas". "Resulta necesario redefinir y actualizar la requisitoria exigida en los actos que supongan la introducción temporaria de armas de fuego y municiones con el objeto que sean utilizadas en ocasión de la realización de certámenes de tiro deportivo de carácter internacional", argumentó la Agencia.

Otro de los considerandos de la medida es que la iniciativa persigue el "doble propósito" de "incentivar la práctica del tiro en el ámbito de la sana competencia deportiva" y "fomentar el ingreso de turistas como factor dinamizador de la actividad económica". "Se deberá anexar una nota de solicitud suscripta por el presidente vicepresidente o secretario de la Federación solicitante que incluya los motivos de la petición", agrega la medida.

El festejo de Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de "histórico" que el Gobierno haya bajado de 21 a 18 la edad habilitada para portar armas. "A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 años pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Y, aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?", lanzó de forma provocadora.

La baja del mínimo de edad para ser portador de armas

El Gobierno estableció que los ciudadanos están habilitados para usar, tener o portar armas de fuego a partir de los 18 años. La medida, que redujo tres años el límite mínimo de edad dispuesto para mayores de 21, fue argumentada en "armonizar" este requisito con el resto del Código Civil y Comercial, que establece los 18 como edad para casarse o salir del país, entre otras.

A través del Decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial, se impuso una modificación al artículo 55 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos en la que redujo de 21 a 18 años el requisito de edad para “adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil". “Sustitúyese el inciso 1) del artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 y sus modificatorias, aprobada por el Decreto Nº 395 del 20 de febrero de 1975 y sus modificatorios, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ser mayor de DIECIOCHO (18) años”. La resolución lleva las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las armas de fuego y el Gobierno libertario

Estas medidas se conocen semanas después de que trascendiera que tanto el principal asesor presidencial de Milei, Santiago Caputo, y el influencer libertario, Daniel Parisini (alias Gordo Dan), sean legítimos usuarios de armas de fuego y practiquen tiro con el mismo entrenador. "Todos vienen con la misma intención y yo exijo lo mismo. Si vienen por la búsqueda de portación o no, no me resulta relevante. Yo exijo que se capaciten", dijo su instructor de tiro Sebastián Flores, en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre si desde que se conoció que es el instructor de Caputo y Parisini recibe cada vez más funcionarios libertarios, afirmó: "No de esa jerarquía pero sí del rubro en sí mismo".

También es un autoproclamado portador de armas el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, de quien hace dos meses trascendió que habría intentado ingresar armado con su nueve milímetros al edificio de la Cancillería. Esta situación, que fue confirmada a El Destape por la cartera que dirigía entonces Diana Mondino, luego fue desmentida por el mismo Ministerio.