Giro inesperado en la música: un artista argentino salió campeón de póker y ganó millones de dólares

Quién es el artista argentino que ganó millones de dólares tras consagrarse en un torneo internacional de póker.

Un reconocido artista argentino sorprendió al mundo de la música por lo que consiguió pocos días atrás y no tiene nada que ver con su rol dentro del ambiente cultural. Es que se inscribió a un torneo internacional de póker y resultó ser el campeón de la competencia convirtiéndose en el acreedor de un premio millonario.

Muchos artistas realizan distintas actividades que no tiene que ver precisamente con la música. Esto puede ser un hobby, un oficio paralelo al rubro o bien tener proyectos de índole empresarial para aumentar su patrimonio. En el caso de este artista, sorprendió a todos tras revelar su pasión por el póker. No solo eso, sino que ganó millones de dólares tras salir campeón de un torneo internacional.

Se trata de Papo MC, quien ganó la "Red Bull Batalla de los Gallos Nacional Argentina 2016" en 2016 y se consagró en la cuarta temporada de la FMS Argentina en 2023. El freestyler de 33 años se anotó para disputar el Triton Million en Bahamas y salió campeón luego de ganarle a Benjamin Heath, oriundo de Reino Unido.

Por ganar la competencia, Papo recibió más de 12 millones de dólares y consiguió su primer brazalete de la WSOP y el tridente de las Triton. El camino del rapero arrancó con el pie derecho: fue el tercer mejor stack entre los catorce jugadores en competencia y logró sobrevivir. En la mesa final seguía tercero y cuando quedaban cinco jugadores en pie, ya era chipleader. "Campeón de Triton Million WSOP. Mi primer brazalete", celebró en sus redes sociales.

Sorpresa en el folklore sobre la revelación polìtica de Kike Teruel: "Me hablaron"

Con su salida de Los Nocheros, el cantante de folklore Kike Teruel lanzó una fuerte revelación sobre su posible futuro y el contacto que mantuvo con algunos referentes de la política. “El país está deshecho, por eso me da bronca que sólo se hable de los problemas de dos provincias y nada más”, consideró el salteño y apuntó que su idea es hacer su aporte para expandir el alcance de una agrupación surgida en Corrientes.

Kike Teruel, el integrante histórico de Los Nocheros, se despidió en junio del año pasado de la mítica formación de la que también forman parte su hermano Mario Teruel, su sobrino Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre. En aquel momento explicó: “No hubo un día en el que dije ‘me voy’, pero el año pasado se dieron una serie de situaciones estrictamente personales que me fueron llevando a meditar y a procesar esta decisión”.

“Este es mi momento de hacer algo solo, que no será musical, aunque no sé qué será. Tengo claro que no voy a ponerme a cantar ni salir a girar. Se trata de pensar en mí, en mi gente, en mi casa. Hasta ahora, me despertaba y era pensar dónde íbamos a ir a cantar, qué cosas nuevas podríamos hacer, qué disco grabar y con quién. Analizaba los shows pasados y los futuros. Mi cabeza no paraba, ahora necesito parar. Esa es la realidad, no hay nada raro detrás”, agregó en una entrevista con La Nación del 2023.