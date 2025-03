Salvaje ataque: murió linchado por un grupo de vecinos que quería asesinar a un supuesto ladrón

La Justicia investiga el caso de un hombre oriundo de Misiones que murió tras ser atacado por vecinos que lo acusaban de haber robado en la localidad bonaerense de Olivera, en Luján, donde se había instalado recientemente. Hay tres detenidos apuntados por haber cometido "homicidio agravado por alevosía", un delito que prevé prisión perpetua.

Jeremías Sosa, de 31 años, es un albañil misionero que el sábado 22 de febrero que luego de visitar a un familiar en Olivera salió a la calle y fue acorralado por vecinos en moto, quienes lo confundieron con un delincuente. "Él tuvo un ataque de pánico y quiso correr. Lo alcanzaron y lo golpearon hasta matarlo", afirmaron desde su entorno a El Destape.

Por su asesinato hay una investigación abierta en manos en manos de la fiscal María Laura Cordivola, que en las últimas horas modificó la caratula del caso, que pasó de “homicidio en riña” a “homicidio agravado por alevosía”. Según el medio local El Civismo, actualmente hay tres detenidos identificados como Alex Iñiguez, Gustavo Rocha y Lucas Bonomo, quienes permanecen privados de su libertad desde el domingo.

"En Misiones tenia un hogar para sacar chicos de la droga y el delito. Lo señaló un vecino que integra un grupo de 'Vecinos en Alerta'", agregan desde su entorno. Sus restos fueron enterrados el miércoles pasado en el cementerio de Jardín América, en Misiones, donde familiares, amigos y conocidos del albañil asesinado se reunieron para darle el último adiós.

Milei y los discursos de odio

El linchamiento del hombre ocurre en medio de los discursos de odio de Javier Milei para atacar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, antes de las elecciones legislativas.

"Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la Provincia", subrayó Milei en su discurso, sin tener en cuenta el llamado del gobernador para encontrar una solución conjunta. "No tenemos nada que conversar", enfatizó Milei en la apertura de sesiones ordinarias.

El ataque contra el gobernador llegó cuando estaba exponiendo las próximas medidas de mano dura que implementará este año, entre las que se destaca "la reforma del Código Penal más importante de los últimos cien años". Fue en ese momento que decidió volver a usar el caso de la nena que murió tras haber sido arrastrada más de 15 cuadras cuando le robaron el auto a su madre en La Plata.

"Lamentablemente, llegará tarde", dijo sobre las medidas punitivistas que se vienen y que relacionó con el brutal asesinato, de nuevo en modo carancho. "Con nuestra Ley de Imputabilidad no hubiera estado libre en un principio. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso. Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal", amplió.