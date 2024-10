Revelaron cuál es el trabajo soñado de los argentinos

Google reveló cuál es el trabajo soñado de los argentinos.

La forma en que vemos el mundo laboral está cambiando rápidamente debido a la tecnología, los nuevos estilos de vida y la globalización. Según un estudio reciente, ser influencer o creador de contenido es el trabajo soñado y más deseado por los argentinos, al igual que en otros países de la región como Ecuador, Colombia y Venezuela. Mientras tanto, en Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, ser youtuber es la opción preferida.

Estos datos se desprenden del informe "The World's Dream Job: The Careers People are Searching for the Most", realizado por la empresa de remesas de seguros Remitly. El estudio analizó las búsquedas en Google, en todos los idiomas, para determinar el volumen de búsqueda entre octubre de 2021 y octubre de 2022 en cada país, relacionado con el término "cómo ser un [trabajo]".

De acuerdo con un informe de la Universidad de San Andrés (UdeSA), en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales, según la herramienta Influencity, más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, “sólo entre el 1 % y el 4 % de los creadores logran monetizar su contenido de manera sostenible”, señaló Sebastián Cabello, director del estudio Creador@s y Plataformas de Contenido en Argentina: Análisis de la cadena de valor y de las modalidades de producción y monetización de la UdeSA.

Sin embargo, ser influencer o youtuber es un trabajo de tiempo completo que requirió mucho más esfuerzo de lo que parece. El principal desafío fue destacarse entre tanta competencia y captar la atención de los usuarios con contenido original y atractivo.

"Con la admiración y las ganancias que vinieron con millones de visitas y seguidores, es comprensible que esta haya sido una carrera popular en nuestro estudio, a pesar de la dificultad de destacarse en la creación continua de contenido para las masas. El rol de "influencer" encabezó las listas en once países, incluyendo España, Argentina y Colombia", explicó el informe de Remitly.

La primera conferencia de la industria de los creadores de contenido.

Llega a Argentina el primer evento para impulsar la monetizaciòn de los creadores de contenidos.

La industria de los creadores de contenido creció exponencialmente en los últimos años. Plataformas como YouTube, Instagram y TikTok dieron origen a una nueva profesión, muy popular entre los jóvenes. Según un análisis reciente de Remitly, basado en las búsquedas de Google, ser creador de contenido es hoy el trabajo más codiciado por los argentinos y ocupa el puesto número 7 a nivel mundial.



En ese contexto, por primera vez, habrá una conferencia sin precedentes en esta industria: TENT Creator Summit, el 24 de octubre, en La Usina del Arte, con paneles de referentes como Paulina Cocina, soyRADA, Stephie Demner, Diego Leuco, Kuky Pumar (El Reino Infantil) y el equipo de OLGA, LuzuTV y Blender. También participarán ejecutivos de YouTube, Meta y TikTok que brindarán paneles y workshops para los asistentes.

“Argentina destaca por su talento, innovación y creatividad, y el ecosistema de la Creator Economy sigue en constante crecimiento. Por eso, consideramos esencial desarrollar un espacio colaborativo donde todos los sectores puedan reunirse, conocerse y establecer conexiones. Aunque esta industria es digital y online, nuestro objetivo es desvirtualizarlo facilitando encuentros personales que sean tangibles y significativos para todos”, aseguró Alan Kronik, a cargo de la programación de TENT.

Una encuesta de la agencia For_Me, realizada a casi 10.000 creadores de América Latina, España y Estados Unidos, muestra que el 57 % de los creadores enfrenta como principal reto la monetización. Aunque la industria sigue en expansión, casi el 80 % de los creadores encuestados afirma que el contenido digital no es su fuente principal de ingresos.

Las marcas juegan un rol clave en la monetización de estos creadores. Según la misma encuesta, el 53% de los ingresos de los creadores proviene de colaboraciones con marcas, frente al 16 % que monetiza directamente a través de la publicidad en plataformas. Esto refuerza la idea de que los creadores de contenido son actores esenciales en las estrategias de marketing, tanto a nivel global como en Argentina.

Emiliano Berardo, Creator Support Lead de For_Me, señala: “Vemos cómo evoluciona esta industria minuto a minuto. Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como líder regional en la creación de contenidos digitales”. Según el estudio de HypeAuditor, se espera que el mercado global de marketing de creadores de contenido crezca de USD 17.400 millones en 2023 a USD 22.200 millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual del 12,6 %. Este crecimiento refleja cómo los creadores de contenido se convirtieron en actores clave en las estrategias de comunicación de las marcas, no solo a nivel internacional, sino también en Argentina.

“La industria de los creadores de contenido está en plena expansión. Por ello, confiamos en que quienes asistan se vayan con interrogantes, algunas respuestas, nuevas relaciones y caminos a seguir. Más allá de la inspiración y el aprendizaje que se obtenga de los paneles y talleres, buscamos que se generen interacciones entre los participantes, ya sea compartiendo un café o explorando las actividades. La relevancia de un evento como este en Argentina radica en las conexiones que pueden formarse aquí y, potencialmente, en los nuevos proyectos que pueden surgir”, comenta Sol Santoro, directora de TENT Creator Summit.