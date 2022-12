Intendente radical prohibió vender alcohol en la final del Mundial y le dio positivo el test

Se trata del jefe comunal de Venado Tuerto, Santa Fe, quien en las redes sociales reconoció el error. Fue repudiado.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, impuso multas para los controles de alcoholemia durante los festejos por la consagración en el mundial de fútbol y prohibió la venta de bebidas alcohólicas durante el domingo, día de la final entre Argentina y Francia. Sin embargo, días antes dio positivo cuando manejaba su vehículo por una ruta. En redes sociales hizo un descargo para explicar su situación y destacó que en ningún momento usó su cargo para evadirse de la multa.

En la semifinal del partido con Croacia, el martes 13 de diciembre, Chiarella es detenido por un control de seguridad y da positivo de alcohol en sangre. La noticia no se conoció hasta el 16 de diciembre, día en que Chiarella hizo un posteo en Twitter donde anunciaba la prohibición de bebidas alcohólicas, además del operativo de seguridad y atacaba a los que consumían bebidas.

"Se ha dispuesto la realización de un operativo de seguridad con más de 100 agentes de las diferentes fuerzas en la Plaza San Martín, como también en sus inmediaciones. No vamos a permitir que los inadaptados de siempre arruinen nuestros encuentros", escribió en la red social.

La noticia del positivo de alcoholemia y de la contradicción del mandatario local comenzó a viralizarse hasta por canales nacionales. Chiarella tuvo que salir a dar explicaciones en su cuenta personal de Facebook mediante un video. El intendente cuenta que había salido de su casa tras el partido de Croacia debido a que habían agredido a agentes municipales en Venado Tuerto. Cuando iba por la ruta lo detuvieron para hacerle el test de alcoholemia que le dio positivo.

"Entrego toda la documentación del vehículo que me pidieron y me dio el control 0,7 de alcohol en sangre. Me hacen el acta correspondiente como a cualquier ciudadano y en ningún momento hice mención de mi condición como intendente, porque creo que está mal. Sinceramente la situación de los hechos ameritaba salir, entiendo que quizás fue un error, pero asumí todas las consecuencias de la infracción cometida”, relató en el video.

El intendente radical Chiarella fue sancionado con la inhabilitación para conducir por 15 días y una multa de 17.250 pesos.