Macri llega a Casación para recusar a Bava: define Comodoro Py

El ex presidente busca apartar al juez de la causa por espionaje ilegal alegando una cuestión de competencia.

La Cámara Federal de Mar del Plata concedió el recurso de Casación para que el máximo tribunal penal del país en Comodoro Py resuelva si aparta o no al juez de Dolores, Martín Bava, en el marco de la causa por el espionaje ilegal contra los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

La defensa de Mauricio Macri a cargo del abogado de Pablo Lanusse había presentado un recurso para lograr que Comodoro Py resuelva su pedido de que Bava sea apartado de la causa. En reiteradas entrevistas, el ex presidente había acusado que el juez de Dolores no tenía competencia en la causa debido a que el supuesto espionaje no ocurrió en Dolores.

"El hecho de haber concedido a Macri el recuso de casación contra el rechazo de la recusación al juez Bava es una muestra no solo del poder real que detenta aún el ex presidente sino además su desesperación por apartar a cualquier juez probo que en serio se maneje con pruebas y dentro de la ley", contestó la querella mayoritaria de los familiares del submarino ARA San Juan.

Espionaje ilegal: revocan la prohibición de salida del país de Macri

La Cámara Federal de Mar del Plata había revocado el jueves la prohibición de salida del país que el juez Bava dictó contra Mauricio Macri al momento de llamarlo a indagatoria. El ex presidente está imputado por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

"Revocar el punto V de la resolución de fecha 1/10/2021 en cuanto ordena la prohibición de salida del país de Mauricio Macri, debiendo reenviar la cuestión al juez de grado a los fines que dicte un nuevo pronunciamiento en donde analice la variable cautelar escogida y exponga suficiente fundamentación de ello", ordenó la Cámara de Mar del Plata.

Bava fue ratificado en la causa la semana pasada por la Cámara Federal de Mar del Plata, que rechazó una recusación de la defensa de Macri y tiene pendiente de resolución la situación procesal del expresidente. A principios de noviembre, el juez federal autorizó a Macri a viajar a Arabia Saudita, a raíz de una invitación del príncipe de ese país, entre el 15 y el 25 de noviembre, justo después de las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre.

El planteo había sido solicitado por su defensa, cuando existe una prohibición de salida del país que firmó el magistrado de Dolores el mismo día que llamó a Macri a indagatoria por el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y que fue apelado ante la Cámara Federal de Mar del Plata.