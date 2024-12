Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 30 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2024, incluyendo jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este lunes 30 de diciembre, beneficiarios específicos podrán acceder a sus haberes según lo programado. A continuación, se detallan las fechas y cómo consultar los pagos.

Beneficiarios que cobran ANSES este lunes 30 de diciembre

Prestación por Desempleo

En esta jornada, los titulares de la Prestación por Desempleo cuyos Documentos Nacionales de Identidad (DNI) finalicen en 8 y 9 tienen asignada su fecha de cobro. Este esquema responde al cronograma previamente establecido por ANSES, el cual distribuye los pagos de forma escalonada para facilitar el acceso ordenado a los beneficiarios.

Es importante que cada persona verifique su fecha exacta para evitar inconvenientes al momento de retirar los haberes, especialmente en el contexto de la alta demanda de fin de año.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Existen cuatro tipos de Pensiones en el país en la actualidad: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Luego de finalizar su propio calendario, el pasado 13 de diciembre, las Asignaciones Familiares de PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciación, se abonarán entre el 9 de diciembre y el 9 de enero.

Cómo consultar los pagos de ANSES

Para quienes se pregunten por las fechas de cobro de ANSES, el organismo pone a disposición varias herramientas digitales y presenciales que permiten verificar las fechas de manera sencilla y rápida. Entre las opciones destacadas, se encuentran:

El sitio web oficial de ANSES, en la sección "Calendario de pagos".

La plataforma Mi ANSES, a la que se accede con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En este portal, la opción "Cobros" brinda información detallada.

La aplicación móvil Mi ANSES, que ofrece la funcionalidad "Mis datos" para consultar fechas desde dispositivos portátiles.

Atención Virtual, disponible para quienes prefieran realizar la consulta ingresando con CUIL y seleccionando la opción "Cuándo y dónde cobro".

Estas alternativas aseguran una gestión accesible para todos los beneficiarios, evitando largas filas en las sucursales bancarias o puntos de pago habilitados. Además, se recuerda a los beneficiarios la importancia de verificar sus fechas a través de las plataformas digitales disponibles.

Incrementos previstos para los haberes en 2025

A partir de enero de 2025, los haberes de jubilados, pensionados y titulares de programas sociales recibirán ajustes en línea con la metodología de actualización vigente. Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el aumento será del 2,43%.

De esta forma, la jubilación mínima pasará de $259.598,76 a $265.829,13. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el monto total ascenderá a $335.829,13. Las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos se alinearán con este valor total, garantizando equidad en los incrementos. Este esquema de ajuste se aplica desde abril de 2024, utilizando el IPC mensual más reciente como referencia para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios.