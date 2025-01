Avanza el calendario de pago en ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos correspondiente a enero de 2025, incluyendo las fechas ajustadas por feriados y la aplicación del aumento del 2,4% previamente anunciado. Esta suba beneficia a jubilados, pensionados y titulares de las asignaciones familiares, quienes también recibirán bonos adicionales según los haberes percibidos.

El calendario de pagos refleja los ajustes necesarios para asegurar que todos los beneficiarios puedan acceder a sus haberes en tiempo y forma. Las fechas específicas para cada grupo permiten una mejor organización del sistema de cobros de ANSES, garantizando que las prestaciones lleguen de manera eficiente a quienes más lo necesitan.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Luego de finalizar su propio calendario, el pasado 13 de diciembre, las Asignaciones Familiares de PNC, para todas las terminaciones de DNI sin diferenciación, se abonarán entre el 9 de diciembre y el 9 de enero. Existen cuatro tipos de Pensiones en el país en la actualidad: No Contributiva por Invalidez, No Contributiva para Madre de 7 hijos, No Contributiva por Vejez y No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (Ley 27.675). Según los registros de esta prestación, las cuatro categorías suman alrededor de un millón y medio de personas, de las cuales alrededor de un millón son pensiones por invalidez.

Calendario de pagos ANSES para enero

El calendario de pagos de ANSES está diseñado para garantizar que cada beneficiario reciba sus haberes de acuerdo con el grupo al que pertenece. Las jubilaciones y pensiones que no superan los haberes mínimos comenzarán a pagarse el 9 de enero, mientras que aquellas que los superan tendrán su inicio el 23 de enero.

Por otro lado, las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares iniciarán el 9 de enero, y las de Embarazo comenzarán el 10 de enero. Las asignaciones por Prenatal y Maternidad estarán disponibles a partir del 13 de enero. Finalmente, la prestación por desempleo iniciará sus pagos el 22 de enero. Para obtener información detallada, se recomienda visitar el sitio web oficial de ANSES o comunicarse a través de sus canales habilitados.

Incremento en jubilaciones y pensiones para enero 2025

Con el aumento del 2,4%, los jubilados que perciben la mínima recibirán en enero $265.855, mientras que los titulares de la jubilación más alta alcanzarán hasta $1.798.984. Este incremento también se refleja en otros beneficios como las pensiones no contributivas, las asignaciones familiares y la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM).

Además, quienes cobren los haberes mínimos recibirán un bono adicional de $70.000, elevando el monto total a $335.855 para el primer mes del año. Esta medida busca aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables, brindando un alivio significativo en el inicio del 2025.

Beneficiarios del bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 beneficiará a jubilados que perciben la mínima y a otros grupos específicos, como quienes cobran pensiones no contributivas por invalidez, vejez, y madres con siete o más hijos. En el caso de las Pensiones Universales para Adultos Mayores (PUAM), el monto total a percibir será de $282.725,60, incluyendo el bono. Este complemento representa un esfuerzo por parte del organismo para fortalecer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.