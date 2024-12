Adiós AUH: ANSES confirmó quiénes dejan de recibirlo en 2025

En 2025, ANSES implementará nuevos requisitos y aumentos para la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó recientemente cambios importantes en los requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2025. Si bien la AUH seguirá siendo un ingresoa fundamental para miles de familias argentinas, a partir de este año, algunos beneficiarios van a dejar de recibir el pago debido a modificaciones en los criterios de acceso.

Nuevas condiciones para cobrar la AUH en 2025

Una de las modificaciones viene acompañada del aumento del salario mínimo, vital y móvil, que pasará a ser de $286.711 en enero de 2025. Esto implica que los beneficiarios de la AUH no podrán superar este monto como ingresos mensuales.

Es decir, si un titular tiene ingresos superiores a este valor, perderá el derecho a recibir el beneficio. Además del límite de ingresos, ANSES estableció otros requisitos que van a deber cumplir los titulares para seguir percibiendo la AUH. Estos son:

No recibir ingresos en concepto de prestaciones contributivas o no contributivas, ya sean nacionales o provinciales.

contributivas o no contributivas, ya sean nacionales o provinciales. Ser trabajadores no registrados, con ingresos por debajo del salario mínimo.

Ser monotributista social o trabajador del régimen especial de casa particulares.

de casa particulares. Tener residencia en Argentina , y ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia.

, y ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia. El hijo o hija debe tener hasta 18 años , salvo en casos de discapacidad , donde no hay límite de edad.

, en casos de , donde no hay límite de edad. Contar con el DNI correspondiente.

¿Qué montos se cobrarán en 2025?

La AUH no solo sufrirá modificaciones en los requisitos, sino también en los montos. A partir de enero de 2025, ANSES aplicará un incremento del 2,43% en la AUH, lo que llevará a los siguientes valores:

Si bien el monto se incrementa, algunos beneficiarios perderán el beneficio. Descubrí los detalles clave.

Asignación Universal por Hijo: $76.436,30

$76.436,30 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $248.897,77

$248.897,77 Asignación por Embarazo: $76.436,30

Es importante tener en cuenta que estos montos ya incluyen el 20% que retiene ANSES, y que ese porcentaje podrá ser solicitado con la presentación de la Libreta de Asignación Universal en el transcurso del año.

La Tarjeta Alimentar y otras prestaciones de ANSES

Además de la AUH, muchas familias tendrán acceso a otras ayudas importantes, como la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se entrega a través de ANSES con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para aquellos hogares en situación de vulnerabilidad social.

En 2025, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantendrán sin cambios, aunque ANSES ya confirmó que habrá un aumento en enero para algunos beneficiarios de la AUH. Los montos actuales son los siguientes:

Familias con tres hijos o más: $108.062

$108.062 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con un hijo: $52.250

Además, las madres embarazadas y los beneficiarios de la AUH con hijos menores de 3 años recibirán el Complemento Leche, cuyo valor será de $36.023,296 en enero de 2025.

Si cumplís con todos los requisitos, vas a poder seguir recibiendo la AUH y disfrutar de las nuevas subas en los montos de la prestación, así como de otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar.

¿Quiénes pierden el beneficio de la AUH?

A pesar de estos aumentos, no todos los titulares de la AUH van a poder seguir accediendo al beneficio. Aquellos que no cumplan con las nuevas condiciones establecidas por ANSES, como el límite de ingresos o la no existencia de otras prestaciones, dejarán de percibir la asignación.

Además, los cambios en los requisitos son especialmente importantes para aquellos trabajadores no registrados o monotributistas sociales, que deberán cumplir con los nuevos parámetros.