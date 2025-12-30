¿Toca en 2026? Cuándo será el próximo año bisiesto y qué significa.

Con el brindis de Año Nuevo cada vez más cerca y el 2025 diciendo adiós, vuelve una pregunta que aparece casi sin falta en estas fechas: ¿el año que está por empezar es bisiesto o no? A horas de despedir este año y darle la bienvenida al 2026, muchas personas se lo preguntan y a continuación les traemos la respuesta.

¿El 2026 será bisiesto?

No, 2026 no será un año bisiesto. Será un año común, con 365 días, y febrero tendrá sus habituales 28 jornadas. Esto se debe a que los años bisiestos no se dan de manera aleatoria, sino que, en general, son aquellos que pueden dividirse por cuatro.

El 2026 no será un año bisiesto, recién lo será el 2028.

El último año bisiesto fue 2024, que sumó el 29 de febrero. Al año siguiente, 2025, ya volvió al formato tradicional, y 2026 seguirá el mismo camino. Es decir, no habrá feriados inesperados ni cumpleaños que se festejen “cada cuatro años”.

Cuándo es el próximo año bisiesto y qué significa

El próximo año bisiesto será 2028. Ese año, febrero volverá a tener 29 días y el calendario sumará un total de 366 jornadas. Pero, ¿por qué ocurre esto? La explicación tiene que ver con la forma en que la Tierra gira alrededor del Sol.

Un año solar no dura exactamente 365 días, sino aproximadamente 365 días y casi seis horas. Si no se hiciera ningún ajuste, con el paso del tiempo las estaciones se irían corriendo y el calendario dejaría de coincidir con los ciclos naturales.

Para evitar ese desfasaje, se agrega un día extra cada cuatro años. De ahí surge el año bisiesto. Sin embargo, la regla tiene una pequeña excepción: los años terminados en “00” solo son bisiestos si también pueden dividirse por 400. Por ejemplo, el año 2000 sí fue bisiesto, pero 1900 no lo fue.

En la vida cotidiana, el año bisiesto suele sentirse sobre todo en febrero, en agendas, contratos, vencimientos y fechas claves. También tiene su costado simbólico, ya que hay quienes creen que es un año de cambios, otros lo miran con cierta superstición y algunos simplemente les parece un dato curioso.

Habrá que esperar hasta 2028 para volver a ver el 29 de febrero en el calendario. Mientras tanto, el nuevo año llegará con sus 365 días habituales y con la misma expectativa de siempre de empezar de cero una nueva etapa.