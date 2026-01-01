Controles de año nuevo: se registraron 96 casos de alcoholemia positiva en todo el país

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fiscalizó 5.557 vehículos y detectó 96 alcoholemias positivas en un operativo federal en distintos puntos del país, con motivo de controles realizados en la madrugada de Año Nuevo. Según informó el organismo, el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires.

El operativo se llevó a cabo en medio de las celebraciones de fin de año, lo que produjo un incremento del flujo de tránsito en rutas y accesos. Las inspecciones realizadas en distintas ubicaciones del territorio nacional se implementaron para “prevenir y concientizar sobre los peligros del alcohol al volante", indicó la ANSV en un comunicado.

En total, la agencia que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía labró 129 actas de infracción y efectuó 83 retenciones de licencia, aunque estas son cifras parciales, dado que los operativos se seguirán desarrollando durante toda la jornada, señaló el organismo.

Los conductores que violaron la Ley de Alcohol Cero, sancionada en 2023, fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se comprobó la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes.

Las fiscalizaciones tuvieron lugar en 39 puntos del territorio nacional, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales, especialmente en tramos con mayor flujo de tránsito por el inicio del período estival.

Las alcoholemias más altas

Durante los operativos en la vía pública que se instrumentaron en todo el país se registraron diversos valores de alcoholemia, pero los más altos se dieron en Zárate y Oliveras, provincia de Buenos Aires, y en Gualeguaychú, Entre Ríos.

-2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

-1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

-1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

-1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

-1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro

Estos registros superan ampliamente los límites permitidos por la ley y evidencian situaciones de alto riesgo en la conducción, especialmente en fechas de gran circulación vehicular.

Según apuntó la ANSV, el alcohol al volante es uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial. Por este motivo, el organismo mantiene controles permanentes para detectar e intervenir conductas que ponen en peligro la vida de personas.