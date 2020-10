La ANMAT prohibió un alcohol en gel y dos marcas de aceite

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó varias disposiciones en el Boletín Oficial en donde se prohíben una marca de alcohol en gel, un suplemento dietario, una marca de aceite de oliva y otra de aceite de girasol.

En primer lugar, el organismo dejó sin efecto una prohibición anterior de los productos rotulados como “EL COLOSO Alcohol etílico 96º” y “EL COLOSO Alcohol en gel”, ya que la firma denunciante DESCARTABLES CAROMAR S.A. posee registrado ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura un alcohol etílico 96º (líquido), y la disposición emitida podría conducir a un error de interpretación en cuanto al alcance de los productos objetos de la prohibición. Por ello, quedó prohibido el uso, la comercialización y la distribución del producto Alcohol en Gel rotulado como “EL COLOSO Alcohol etílico 96º cuya consistencia es gel”.

Luego se decidió prohibir la comercialización en todo el territorio nacional del producto y en las plataformas de venta en línea del producto: “Suplemento dietario a base de Pueraria Mirifica”, marca: Donna- Busty Blend, elaborado por Health Nature Co. J. Ltd por carecer de registros de producto y establecimiento, por contener ingredientes no autorizados para suplementos dietarios, resultando un producto ilegal.

Por último, desde la ANMAT se prohibió la comercialización en todo el territorio nacional del producto y en las plataformas de venta en línea del producto: Aceite de Oliva Extra Virgen, marca Olivos del Alma y del “Aceite de girasol” marca: El Entrerriano.

Ambos se prohibieron por ser productos falsificados y falsamente rotulados al consignar registros de producto y establecimiento de otro alimento, resultando ser en consecuencia ilegal.