ANMAT prohibió productos capilares y un alcohol sanitizante por ser peligrosos para la salud 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió dos disposiciones que impactan directamente en el mercado de cosméticos y sanitizantes. La medida, publicada en el Boletín Oficial, prohibió de inmediato de productos claves por no contar con inscripción sanitaria y convertirse en un riesgo para la población.

A través de una investigación que se originó a partir de denuncias y reportes de consumidores que alertaron sobre irregularidades en la comercialización de ciertos artículos. A partir de allí, el organismo inició un relevamiento que derivó en la prohibición de una amplia gama de productos capilares y de un alcohol sanitizante.

ANMAT prohibió productos capilares

Por un lado, la disposición alcanzó a la marca Diamonds Professional, cuyos productos capilares se ofrecían sin inscripción sanitaria y, en muchos casos, a través de plataformas de venta en línea. La ANMAT constató que estos artículos no figuraban en su base de datos oficial. En consecuencia, se verificó la oferta de shampoos, acondicionadores, desenredantes, tratamientos intensivos, aceites, matizadores y alisadores, todos sin datos de inscripción en sus rótulos. Ante esta situación, el organismo dio intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia.

Asimismo, las autoridades remarcaron la peligrosidad de los productos destinados al alisado capilar, ya que podrían contener formol, un ingrediente prohibido por su toxicidad. Este compuesto puede provocar irritaciones oculares, cutáneas y respiratorias, además de alergias y sensibilización. De hecho, la exposición crónica al formol se asocia con un aumento en la probabilidad de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Por ello, la ANMAT subrayó la necesidad de retirar estos productos del mercado para proteger la salud pública.

En total, la disposición ordenó la prohibición de 60 productos capilares de Diamonds Professional, en todas sus presentaciones, lotes y contenidos netos. Además, se instruyó la baja de publicaciones digitales y se notificó a las autoridades sanitarias jurisdiccionales.

Anmat prohibió un alcohol sanitizante

En paralelo, la disposición 100/2026 se enfocó en un alcohol sanitizante para manos y piel de la marca G-I-G, presentado en envases de 5 litros. El producto fue elaborado por Quality Clean S.A. para Adserco S.A., pero presentaba serias irregularidades.

La denuncia inicial provino del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre la falta de datos de lote y fecha de vencimiento en el producto. Al consultar la base oficial, se constató que la empresa fabricante había dejado de producirlo en 2022.

Por lo tanto, toda unidad en circulación se encontraba fuera de su vida útil de dos años. Además, la muestra remitida carecía de información básica de lote y vencimiento, lo que reforzó las sospechas de irregularidad. No obstante, la fiscalización determinó que la unidad denunciada no había sido producida por Quality Clean S.A., pese a que el rótulo utilizaba su legajo de habilitación. Esto configuró un uso indebido de datos y la declaración de información sanitaria falsa.

Finalmente, durante la inspección al domicilio de Adserco S.A., los inspectores no hallaron actividad vinculada a la empresa. Ante la falta de garantías sobre legitimidad, composición y seguridad, la ANMAT prohibió el producto en todas sus presentaciones.Las disposiciones se dictaron en el marco del Decreto 1490/92, que otorga al organismo la facultad de regular y fiscalizar productos de uso y consumo humano que puedan implicar riesgos para la salud pública.