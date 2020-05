ANMAT prohibió dos productos médicos de riesgo para depilación definitiva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la venta y distribución en todo el país de varios productos médicos de clase de riesgo III que están destinados a la remoción del vello por fototermólisis, es decir, a la depilación definitiva.

Se trata de los productos rotulados como: cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003186”; cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003205”; cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001669”; Cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003214”; equipo , “Alma Lasers, SOPRANO ICE, SN S12ICE 0697, 04. 2015” y cabezal, “Alma Lasers, Diode 810 nm, SN J081800756, 06.201.

Dicha luz laser es la que, transformada en calor, actúa sobre la melanina del vello, debilitando el folículo piloso. La ANMAT manifestó su preocupación ya que "el funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras, para el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada, o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a la necesaria para tratar el folículo".

Los responsables de la firma SIREX MEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA, habilitada por esta Administración como importadora de productos médicos, informaron que detectaron equipos o partes fundamentales de equipos de su titularidad exclusiva, los cuales no fueron ingresados por la firma que representan y manifestaron que estarían instalados y funcionando en el país.

El número de serie indicado correspondía a un equipo instalado en Israel, por lo que podría tratarse de un producto médico adulterado o falsificado.