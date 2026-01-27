Alerta ANMAT: prohíben productos para el cabello por un componente peligroso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y publicidad de diversos productos sanitarios, cosméticos y medicamentos en toda la Argentina por carecer de registros requeridos y poseer componentes peligrosos para la salud. Entre los productos destacados figuran diversos artículos capilares entre los que se destacan un total de 12 alisados, tratamientos capilares y shampoo de la marca SUAD. Ninguno de ellos, según apuntan, contaba con la inscripción sanitaria correspondiente.

En la madrugada de este martes, tras la publicación de la Disposición 136/2026 en el Boletín Oficial, desde el organismo nacional apuntaron que luego de diversas investigaciones -a causa de denuncias o diversos reportes de consumidores- se decidió prohibir la circulación de origen desconocido para resguardar la salud pública de la sociedad. Dicha prohibición recae tanto sobre las ventas realizadas de forma electrónica o presencial en todo el territorio.

Además de los alisados -entre los que figuran alisado líquido células madre, alisado premium, alisado líquido Uva, alisado líquido Limón, alisado líquido Guaraná, alisado japonés, alisado Cleopatra-, también figuran en el listado: tratamiento efecto espejo, tratamiento lifting capilar, tratamiento mayonesa capilar, tratamiento miel capilar, nanoplastía, oro líquido, shampoo matizador violeta/negro/azul/loro rojo y acondicionador de coco. Todos ellos, "sin datos de inscripción sanitaria en el rotulado" y sin la debida inscripción, por lo que "representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrán contener formol (formaldehído) con activo alisante".

"El uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado, por cuanto puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador", añadieron en la disposición. Esto se debe a que pueden generar reacciones adversas como irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo -enumeraron-; mientras que frente a la exposición crónica, pueden desencadenar hipersensibilidad y dermatitis alérgicas con un incremento de probabilidad de carcinomas.

"Cabe destacar que, consultada la base de datos de cosméticos inscriptos ante esta Administración Nacional, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos", indicaron en el comunicado luego de dar intervención al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria de la ANMAT.

De esta manera se prohíbe el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de todos sus productos.