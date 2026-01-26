En qué playa argentina se puede ver a la ballena SEI después de casi un siglo

En el extremo sur del Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia se transformó en un escenario para el avistamiento de la ballena sei (Balaenoptera borealis). Se trata de una especie que no se veía en estas costas desde hace casi un siglo y que hace algunos años protagoniza un proceso inédito de turismo en el país.

Qué es la ballena SEI

Se trata de un cetáceo de gran tamaño, que puede alcanzar entre 14 y 20 metros de longitud y pesar hasta 30 toneladas. Su cuerpo es estilizado, de color gris oscuro con tonalidades azuladas, y se distingue por su velocidad y elegancia en el agua. A diferencia de otras especies más conocidas en la región, como la ballena franca austral, la sei es menos frecuente y su presencia en Comodoro convierte a la ciudad en el único punto del país donde puede observarse regularmente.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El avistamiento se realiza mediante paseos náuticos embarcados, que permiten recorrer la costa y descubrir la avifauna marino-costera en su hábitat natural. Cada salida ofrece una experiencia distinta, ya que la ballena sei comparte el entorno con lobos marinos, delfines y aves, consolidando a Comodoro como un destino ideal para quienes buscan contacto directo con la biodiversidad patagónica.

Actividades acuáticas

La propuesta turística de la ciudad no se limita al avistamiento. En sus playas se desarrollan programas especiales con actividades acuáticas como stand up paddle (SUP), kayak y nado, integrados en un ambiente familiar que incluye música en vivo y ferias gastronómicas. Estas iniciativas buscan acercar tanto a visitantes como a residentes a un mar patagónico que se convierte en protagonista de la temporada.

Cómo llegar a Comodoro Rivadavia y ver a las ballenas

Comodoro Rivadavia es además una de las ciudades más importantes de la Patagonia y la puerta de entrada a la Patagonia Central. Su ubicación estratégica, donde confluyen la Ruta Nacional N°3 y el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, facilita el acceso a toda la región. Con su imponente costa atlántica y el paisaje característico de la meseta patagónica, invita a descubrir atractivos naturales como El Farallón, el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y sus extensas playas.

