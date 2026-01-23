Dos animales volvieron a su hábitat natural gracias a la ayuda de vecinos de San Luis: una es una especie autóctona

Con la llegada de las altas temperaturas, los animales que no suelen andar en zonas urbanas pueden llegar a aparecer. Los reptiles, por ejemplo, se desplazan por conductas propias de su comportamiento biológico, especialmente durante el verano, buscando alimento o refugio en territorios que alguna vez integraron su hábitat natural.

Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se recordó que, ante el hallazgo de animales silvestres, es fundamental no intervenir por cuenta propia y dar inmediato aviso a profesionales, bomberos o equipos especializados. La intención siempre es la de cuidar a todas las especies y reinsertarlas en su entorno sin causarles ningún daño.

Una boa en la escuela

Uno de los hallazgos más recientes tuvo lugar en la Escuela N° 315 “Maestro Gilberto Amieva Paiva”, conocida como la Escuela del Molino, en San Luis. Encontraron una boa de las vizcacheras e intervino el equipo del Área Natural Protegida de la Quebrada de las Higueritas para retirar al animal y devolverlo de manera segura a la silvestría de la reserva.

Se trata de una especie autóctona ampliamente distribuida en la provincia de San Luis, especialmente en zonas de monte y de pastizales. No es venenosa y se alimenta de iguanas, aves y pequeños mamíferos como vizcachas, ratones y zorros. Su método de caza es la constricción: envuelve a su presa con el cuerpo hasta asfixiarla y luego la come.

Esta boa tiene hábitos nocturnos y es principalmente terrestre. No suele trepar a los árboles y en la actualidad, su estado de conservación se encuentra amenazado. Las autoridades destacan que esta especie no busca el contacto con las personas ni representa un peligro, ya que sus presas y su modo de vida se desarrollan lejos de los humanos.

Los vecinos que hallaron un lagarto overo

Por otra parte, los vecinos de la ciudad de San Luis encontraron un lagarto overo y decidieron liberarlo en una zona despoblada con bosque nativo. Si bien la intención de las personas fue proteger al animal, desde el área ambiental subrayaron que estos ejemplares silvestres no deben ser liberados sin asesoramiento previo.

El lagarto overo es un reptil grande y robusto, de cuerpo oscuro con manchas claras. Es omnívoro: su dieta incluye frutas, insectos y pequeños animales, lo que lo convierte en una especie clave para el control de plagas. Es terrestre, diurno y un excelente nadador. Su tamaño suele impresionar, pero es pacífico y, ante una amenaza, suele huir.

Se recuerda que ante la presencia de animales heridos o fuera de su hábitat, se debe dar aviso al área de Fauna de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al teléfono 2664-452000 (interno 3372), o comunicarse con la Policía Ambiental a través del 911.