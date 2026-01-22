20 animales vuelven a Tucumán tras estar en riesgo: fueron rescatados y rehabilitados

En una acción concreta por la conservación de la biodiversidad autóctona, la provincia de Tucumán llevó a cabo la liberación de más de 20 cotorras argentinas que habían sido rescatadas y rehabilitadas. El operativo, ejecutado en el Parque Provincial El Cadillal, ubicado en el departamento de Trancas, refleja el trabajo permanente que realizan las áreas técnicas provinciales para la protección de la fauna silvestre.

La liberación fue concretada por técnicos de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS), dependiente de la Secretaría de Producción provincial. Los ejemplares, de la especie Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus), fueron rehabilitados bajo supervisión técnica en las instalaciones del Departamento de Fauna Silvestre, cumpliendo con todos los protocolos establecidos para garantizar que estuvieran en condiciones óptimas para su reinserción al ambiente natural.

El proceso de rescate y rehabilitación de fauna es una tarea compleja y especializada. Implica no solo la recuperación física de los animales que suelen llegar con cuadros de estrés, desnutrición o lesiones, sino también la preparación comportamental para que puedan valerse por sí mismos en la vida silvestre. En este caso, cada uno de los más de 20 ejemplares de cotorra pasó por este minucioso proceso hasta alcanzar un estado de salud que permitió evaluar su aptitud para ser liberado.

La elección del lugar para la suelta no fue aleatoria. Los técnicos a cargo destacaron que el Parque Provincial El Cadillal, en la zona de Ticucho, fue seleccionado porque “presenta condiciones ambientales favorables para la reinserción de la especie en su ambiente natural”. Esta evaluación previa es fundamental para maximizar las posibilidades de que los animales se adapten con éxito, encuentren alimento y se reintegren a poblaciones silvestres existentes, contribuyendo así a la fortaleza genética de la especie en la región.

Esta acción se enmarca dentro del trabajo permanente que lleva adelante la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, orientado específicamente a la protección de la fauna silvestre, la recuperación de ejemplares en situación de riesgo y la promoción de una mayor conciencia social sobre la importancia de respetar y conservar la biodiversidad provincial. Cada operativo de liberación es el punto final visible de una larga cadena de trabajo que comienza con el rescate, continúa con la rehabilitación y requiere de una logística cuidadosa para la suelta.

Un aspecto clave, destacan las autoridades, es la articulación interinstitucional. Desde la Secretaría de Producción se resaltó la relevancia de la articulación entre las distintas áreas técnicas y los actores locales, señalando que esta colaboración es una herramienta fundamental para fortalecer las políticas públicas destinadas a la conservación del patrimonio natural de Tucumán. Este enfoque colaborativo permite sumar esfuerzos, recursos y conocimientos para abordar de manera más integral la protección de los ecosistemas.





La liberación de estas cotorras argentinas no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia continua de conservación. Representa un mensaje claro sobre el compromiso con la fauna autóctona y un llamado a la comunidad a valorar y respetar la vida silvestre en su hábitat natural, comprendiendo que estos animales no son mascotas y que su lugar es en libertad. El regreso de estos más de veinte individuos a los cielos tucumanos es un pequeño gran triunfo para la biodiversidad local.