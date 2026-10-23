Alertan por la presencia de alacranes como efecto secundario del Súper Niño

El Súper Niño no solo le está costando a la Argentina los días de sol, sino que además trae efectos secundarios, entre ellos la aparición de alacranes. Debido al aumento de las lluvias extremas, las inundaciones y las altas temperaturas, se ha registrado la presencia de estos animales en distintas zonas donde no son habituales, como el AMBA.

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La preocupación viene tras la aparición de alacranes en viviendas. Sucede que al inundarse desagües, rejillas y cámaras sépticas, estos animales deben huir de su hábitat y buscar uno nuevo. De esta manera, es posible encontrarlos en los hogares de manera sorpresiva tras fuertes tormentas propias del temporal que se vive en el país y otras partes del mundo, ya que se trata de un fenómeno a escala global.

Qué hacer si aparece un alacrán y qué precauciones tomar

Lo primero ante la aparición de un alacrán es mantener la calma y no tocarlo. Hay que evitar el contacto directo con las manos y los pies. En caso de no correr riesgo, se puede intentar capturar al animal colocando sobre él un frasco boca abajo. Luego hay que deslizar un papel rígido por debajo, darlo vuelta y cerrar el recipiente que debe ser hermético. Una vez capturado no hay que liberarlo, sino llevarlo, vivo o muerto, a un centro de salud.

Advierten sobre la aparición de alacranes por el temporal El Niño

En caso de picadura, asistir con urgencia al centro de salud o hospital más cercano. En el mientras tanto aplicar hielo o compresas frías en la zona afectada para aliviar el dolor y retrasar la absorción del veneno. En este sentido, bajo ningún punto de vista hay que realizar torniquetes, intentar succionar el veneno, hacer cortes sobre la herida, ni automedicarse con cremas o analgésicos sin orden médica.

Para prevenir la aparición de alacranes en viviendas, se recomienda colocar mallas metálicas o rejillas finas en las salidas de baños, cocinas y lavaderos, así como tapones en piletas y bidet mientras no se usa. También se pueden instalar burletes en las puertas y telas mosquiteras en las ventana, tapar las grietas en paredes, pisos y techos, especialmente si son de ladrillo hueco. Asimismo, es importante revisar y sacudir las sábanas antes de acostarse, la ropa y el calzado antes de usarlos, además de no dejar prendas tiradas en el suelo.

En cuanto a los hogares con jardín o patio, es fundamental mantener el pasto corto y controlar que no se acumule la basura para no atraer cucarachas, que son el principal alimento de los alacranes. Siguiendo esta línea, no hay que acumular escombros, leña, ladrillos o materiales de construcción cerca de la casa. En caso de tener que removerlos, usar guantes gruesos de cuero y calzado cerrado.