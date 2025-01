Qué fue de la vida de las hijas de Alberto Nisman

Alberto Nisman junto a sus hijas, Iara y Kala.

La muerte de Alberto Nisman, el fiscal que denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, marcó para siempre la vida de sus dos hijas, Iara y Kala. Desde aquel 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue encontrado con un disparo en la cabeza en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero, las jóvenes construyeron un perfil bajo y se mostraron en público en contadas ocasiones para homenajear a su padre.

En el momento del fallecimiento del fiscal, Kala tenía apenas ocho años y disfrutaba de unas vacaciones en Europa junto a su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y su hermana mayor, Iara, quien había organizado el viaje como parte de su celebración de quince años.

El viaje ya había tenido contratiempos. Días antes, Kala había pedido a su mamá que hablara con Nisman porque había escuchado que debían regresar antes de lo planeado a Buenos Aires. El fiscal había dado una excusa para justificar el cambio, aunque la verdadera razón era su denuncia contra Fernández de Kirchner por el pacto con Irán.

Luego de la muerte de Nisman, Iara y Kala tomaron caminos distintos pero igualmente marcados por la memoria de su padre. Kala, ahora de 18 años, se concentra en el deporte. “Cuando sea grande quiero ser como vos, estoy orgullosa de mi apellido, te admiro, te adoro y te extraño todos los días”, le escribió en una oportunidad en sus redes sociales junto a una foto donde se la ve subida a los hombros de Nisman.

El posteo de Kala para su papá, Alberto Nisman.

Iara, por su parte, cursa la carrera de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Apasionada por el urbanismo social, divide su tiempo entre los estudios y su trabajo en un estudio de arquitectura. En sus redes sociales, compartió hace una serie de videos de su padre. "Siempre supe que hacías cosas importantes, y te pedía que me las explicaras. No sé si las entendía o no, pero me encantaba la pasión con la que hablabas de tu trabajo. Esperaba con ansias el momento de verte hablar en la tele", recordó la joven.

A la vez, resaltó: "El tiempo que compartimos juntos fue corto, pero suficiente para aprovecharte todo lo que pude. Hoy puedo mirar más allá del dolor y recordarte con una sonrisa, alegrarme por los lindos momentos y reírme de nuestras peleas (los dos sabemos que ser tu hija no era tarea fácil). Serás para siempre recordado".