Alarma por el aumento de suicidios en Argentina: Joni Viale pidió 'menos llanto y más empatía'

El conductor ultra oficialista Joni Viale analizó el alarmante panorama sobre los suicidios en la Argentina a partir de cifras oficiales. En su exposición, el periodista de TN hizo referencia a los recientes dichos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva sobre el incremento de casos y remarcó la necesidad de tratar este fenómeno con seriedad y profundidad ante el crecimiento sostenido de los registros.

El comunicador afín a Javier Milei planteó que la problemática no corresponde a la responsabilidad exclusiva de una sola administración política, sino que responde a un deterioro social más complejo. En ese sentido, convocó a debatir las causas de fondo que atraviesan a la población y a priorizar la contención de los sectores más vulnerables.

El aumento de los casos y el impacto en las estadísticas oficiales

Al repasar los datos estadísticos, Viale detalló que se contabilizaron 5.209 casos de suicidio en el país. Según explicó en su análisis comparativo, este registro representa un 22% de incremento en 2025 en relación con los números correspondientes a 2024, lo que evidencia una tendencia creciente que genera preocupación en especialistas y autoridades.

Asimismo, el conductor advirtió que el fenómeno se consolidó en los últimos años dentro del mapa de las defunciones en el territorio nacional. Según las cifras expuestas al aire, desde el año 2023 los suicidios se convirtieron en la principal causa de muerte violenta en la Argentina, ubicándose por encima de las víctimas por homicidios dolosos y de los fallecimientos ocurridos en accidentes viales o culposos.

Salud mental y la vulnerabilidad

Frente a esta realidad, Viale enfatizó que resulta imprescindible examinar las múltiples problemáticas que inciden de forma directa en la vida cotidiana de las personas. Durante su mensaje, el conductor enumeró diversos factores determinantes vinculados al tejido social que demandan respuestas y análisis urgentes por parte de la sociedad y los organismos pertinentes.

Entre los interrogantes planteados al aire, el periodista cuestionó la situación que atraviesan los jóvenes, las dificultades en torno al acceso a la salud mental, el avance de las drogas y el impacto del acoso escolar o bullying. A su vez, incluyó dentro del diagnóstico la presión del endeudamiento económico sobre las familias, las situaciones de violencia intrafamiliar y la realidad que se vive a diario en los barrios populares y villas.

El mensaje hacia la dirigencia: "Menos llanto y más empatía"

En el tramo final de su reflexión, Viale apuntó contra las actitudes de confrontación y descalificación hacia los medios de comunicación frente a la gravedad del escenario social. En esa línea, sostuvo que resulta sencillo apuntar contra la prensa y tildar a los trabajadores de "ensobrados" en lugar de afrontar los debates de fondo que afectan a la ciudadanía.

Por último, citó la conocida frase sobre las expresiones de queja y concluyó con un pedido explícito hacia quienes tienen responsabilidades públicas: "En este contexto la sociedad está pidiendo, me parece, con mucho respeto, menos llanto y más empatía", remarcó ante las cámaras para cerrar su editorial.