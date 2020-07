AYSA explicó por qué el agua tiene olor y sabor extraño

La empresa Aysa aseguró esta noche que el mal olor y sabor que el agua registra en algunos barrios porteños "no afectan su potabilidad" y se deben a "variaciones en el Río de la Plata".



Así lo informó a través de un comunicado de prensa luego de que, a largo de esta jornada y en los últimos días, usuarios del servicio se quejaran o comentaran a través de las redes sociales y de llamados a la concesionaria por el extraño olor y el intenso sabor que registraba el agua corriente.



En este sentido, Aysa aclaró que esas características "no afectan su potabilidad ni presentan peligro alguno para la salud", y que pueden "por variaciones en el Río de la Plata". "Queremos llevar tranquilidad de que esta situación no presenta peligro alguno para la salud", afirmó la empresa en el comunicado.





De acuerdo con los mensajes que desde hace unos días circulan en las redes sociales, el agua corriente presenta en algunas zonas un sabor y olor extraño que, algunos, definieron como a "podrido" y otros como a "aceite de oliva".



Aysa destacó que "de manera muy esporádica y excepcional pueden producirse variaciones en el Río de la Plata que provoquen esta situación, que de ninguna manera afectan la potabilidad del agua".



En este marco, la empresa resaltó que el agua "es monitoreada las 24 horas, los 365 días del año y sometida a rigurosos análisis de laboratorio, lo que asegura el control permanente en todas las etapas de producción, desde la captación en el río hasta la distribución domiciliaria".



No obstante, destacó que, ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunciarse al número 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.