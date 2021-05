La SRA de Córdoba quiere discutir la suba de retenciones al maíz

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, consideró que sería bueno sentarse a conversar la posibilidad de subir las retenciones de maíz.

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, se refirió a la suba de las commodities e hizo referencia a la posibilidad de incrementar las retenciones. En este contexto, afirmó: “Seria por lo menos para sentarse a conversarlo, pero es muy difícil sentar a todos”.

“Cuando el ministro Basterra a petición de las partes intentó modificar la retención del maíz, del otro lado casi le declaran la guerra”, recordó Salas y marcó que, de todas formas, "no todas las agrupaciones de referentes de los productores rurales piensan lo mismo”.

En declaraciones a El Destape Radio, el ruralista aseguró: "El maíz se traduce en los pollos, en los cerdos, en los tambos. Tenés una cadena que es impresionante como se ha desarrollado. Es un producto que da un margen de exportación de un 30%”. “Hay que hacer una mesa de concertación amplia que agrupe de asociación de productores hasta asociaciones de consumidores", sostuvo Salas y puso de ejemplo lo que se hace en Europa: "En las cadenas lácteas se acordó que nadie puede ganar más que el tambero".

En Argentina, según aseguró el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, "normalmente el que mucha gana no se quiere sentar a negociar y van a estar todo el día hablando de dialogo y consenso. Y he visto a varios que tienen asimilado que si no se hace lo que ellos dicen no hay dialogo ni consenso. No hay un monobloque en todo esto”.

“Hay varios puntos que observamos dentro de los descuentos que le hacen las exportadoras al productor que podrían ellos absorberlas tranquilamente”, reconoció Salas y dijo que “las representaciones gremiales apuntan más al precio del estado, pero no apuntan a quien le compra para que le pague lo que corresponda”.

Sobre la suba de las commodities, Salas explicó: “Del 34% de la soja que se exporta se va en aceite y harinas, no es que exportamos en grano en bruto. Pero el productor cuando cobra la liquidación le paga en grano”.

En ese sentido, Salas remarcó: “En el norte de Córdoba no es lo mismo tener 200 hectáreas en el departamento Sobremonte que en Marcos Juárez”. “En el norte si vale de 500 a mil dólares estas bien, en cambio acá estamos hablando de 10 mil a 15 mil dólares. Lo que toman margen son zona núcleo de campo altamente rentables". “Para nosotros está bien que el productor gane. El tema con los alimentos es que tiene que haber una mesa que siente a todos los actores”, afirmó.

Sobre este punto, Salas indicó que ahora convocan a la mesa de los costos de alimentos y no convocan a los supermercados, que "son los que más remarcan en el precio de alimentos de todos los días”. “Es un espanto que haya 11 millones de personas que comen en comedores”, marcó el ruralista y destacó que “no todas las agrupaciones de referentes de los productores rurales piensan lo mismo”: “A la Mesa de Enlace hay que mirarla como una mesa político-partidaria. El presidente de CRA es Jorge Chemes. Chemes fue diputado radical y el presidente de la Federación Agraria es de Mendoza, era militante radical y responde a Cornejo”.