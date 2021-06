Qué es Trans Argentinxs: la organización que encabeza la nueva causa de Santi Maratea

Se fundó hace 4 años en Córdoba y hoy busca crear una fundación para brindar acompañamiento a las infancias trans. Ya juntaron más de 20 millones de pesos. Conocé los objetivos de la causa.

Trans Argentinxs es una organización que surgió con la intención de acompañar a un sector de la sociedad que históricamente fue y sigue siendo invisibilizado y violentado: la comunidad trans.

Hoy la esperanza de vida de las personas trans no supera los 40 años y el 94,8% no están incorporadas al trabajo formal. Ni hablar de la discriminación, la violencia y el hostigamiento, sumado a la reacción de personas que dudan o incluso critican su identidad.

Y esto sucede en todos los ámbitos. Desde abogados o jueces que no tienen en cuenta la Ley de Identidad de Género, o profesionales de la salud que no entienden ni respetan cuando llega un paciente trans a su consultorio; hasta el rechazo por parte de la familia de la persona trans.

Nada es casualidad. La desinformación y la falta de políticas públicas son una realidad. Pero con el repudio a las injusticias no alcanza: para dar respuestas concretas, es necesario tener datos y estadísticas que evidencien lo que ocurre.

Cómo empezó todo

Para ello, Trans Argentinxs, con ayuda del influencer Santiago Maratea, se movilizan y buscan crear una fundación y un observatorio de infancias trans. Todo comenzó con un mensaje de Maratea, que desde hace meses viene encabezando distintas colectas para dar respuesta a problemas concretos, como la compra del remedio más caro del mundo para Emmita o también el viaje al Sudamericano en Ecuador junto a atletas argentinos que no tenían la posibilidad de ir por su cuenta debido a la pandemia.

Esta vez, el influencer se comunicó con Trans Argentinxs y les demostró sus ganas de ayudar a la comunidad trans, pero no sabía cómo. Lautaro Lucas Cruz, co-fundador de la organización, le contó que trabajaba con infancias: "Quedó maravillado y entendió que ahí había algo que hacer".

Según dijo Maratea, es una de las causas con más resistencia hasta ahora y hasta incluso recibió amenazas por parte de sectores conservadores que se alinean bajo consignas como “con mis hijos no te metas”. También hubo un rechazo por parte de la comunidad travesti-trans, porque "contábamos nuestros dolores afuera de la burbuja en la que vivimos", según Cruz. Pese a las dificultades, ya juntaron más de 20 millones de pesos, pero necesitan llegar a 32 millones para lograr su objetivo.

La causa

Trans Argentinxs tiene varios objetivos con esta causa: comprar una casa, convertirse en fundación, crear un observatorio e impulsar políticas públicas para la comunidad trans.

La compra de la casa es tanto para tener un lugar físico en donde seguir brindando acompañamiento como para poder convertirse en fundación. ¿Por qué quieren ser una fundación? Lo cierto es que se tiene un mayor peso legal y jurídico, lo que les permitirá representar y defender al colectivo trans en cualquier causa.

“¿Cómo hago para plantear que se hagan políticas públicas sin datos?”, se preguntó Lautaro Lucas Cruz, co-fundador de Trans Argentinxs y explicó a El Destape que actualmente “no hay números reales, no hay una estadística y nadie te dice cómo las problemáticas de la comunidad”.

“En mayo tuvimos el informe de RENAPER que nos cuenta cuánta población travesti-trans que haya rectificado el DNI es una infancia o una adolescencia. Bueno, nosotrxs que tenemos más de 200 personas menores de 18 años no rectificaron el DNI porque su familia no los acompaña”, admitió Lautaro Lucas Cruz.

Frente a esta falta de información, desde Trans Argentinxs buscan crear un observatorio. Con él se obtendrán estos datos con los que se buscará promover políticas públicas y también lograr que se implementen de manera correcta algunas ya existentes, como la Ley de Identidad de Género o la Ley de Educación Sexual Integral.

El objetivo real

Según contó Lautaro Lucas Cruz a El Destape, hoy el proyecto busca apuntar a que las infancias no tengan ninguna imposición de género, sino que se vayan pensando desde la niñez.

“Si la gente me pregunta hoy "che, cuál es el objetivo de trans argentinxs yo les digo 'que no esté más trans argentinxs porque las cosas ya funcionen y no sea necesaria su existencia o la de, por ejemplo, el cupo laboral travesti-trans’”.

Lautaro Lucas Cruz, co-fundador de Trans Argentinxs.

"A mi también me gusta llevarle el problema y la solución al Estado. ¿Trabajo gratis? Sí. Pero en definitiva el trabajo es que va a impactar en la población para acompañarlxs. Y no quiero que diga Lautaro Lucas Cruz o Trans Argentinxs. Quiero que diga es para todxs, todas y todos"

Qué es Trans Argentinxs

“En la transición socio-cultural se la pasa mucho en soledad”, reconoció Lautaro Lucas Cruz a este medio y contó que muchas de las personas que se acercan a la organización no cuentan con el apoyo familiar o de personas cercanas durante su transición.

Ante este problema, desde su fundación en 2017, la organización que nació en Córdoba se propuso y logró formar un espacio de contención y asesoramiento para personas trans de entre 3 a 24 años. De esta forma, quien quiera puede acercarse para tener información de primera mano por parte de quienes pasaron o están pasando por el mismo proceso personal.

Hoy la conforman más de 20 personas tanto cis como trans, entre ellos psicopedagogxs, sexólogxs, asesores y personas que forman parte del equipo de seguimiento. El acompañamiento es virtual: puede ser individual o grupal y se hace vía Zoom y por Whatsapp, las 24 horas del día. Ahora quieren tener un espacio físico para que exista un lugar en donde todxs se sienten cómodxs, donde se respete su identidad y puedan hablar de lo que les suceda sin ser juzgadxs.

"Todos los días nos despertamos diciendo vamos a hacer esto de una manera diferente y a pensar políticas sustentables cada vez que nos sentemos frente a distintos funcionarios", admitió Lautaro a este medio. Alzaron la voz y empezaron a contarle al mundo la realidad que se vive al ser parte de la comunidad travesti-trans.