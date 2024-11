Pidió un Uber y el conductor la acosó: su denuncia destapó al menos 7 testimonios más en redes

Fue una madrugada de terror para Antonella, la joven que el domingo pasado alrededor de las 6 de la mañana se tomó un auto de la aplicación Uber para volver a su domicilio y fue acosada y abusada por el conductor. En medio del viaje, la joven quiso escapar pero las puertas estaban trabadas; finalmente, logró bajarse del vehículo cerca de una estación de servicio donde había otros autos. El conductor, por su parte, escapó a toda velocidad y sigue en libertad. Después de la viralización del caso, varias jóvenes le escribieron a la denunciante y aseguraron que fueron víctimas del mismo hombre.

“Yo quiero contar lo que pasó para que ninguna otra chica pase por lo mismo”, aseguró Antonella a El Destape y dijo que “tengo las pruebas y no tengo problemas en mostrarlas porque ya me escribieron como 10 chicas para contarme lo que hizo este hombre que sigue en la calle y sigue trabajando”. La joven se tomó un auto de aplicación “para volver a casa el domingo a las 6 de la mañana” y allí, en Rosario, comenzó la pesadilla.

“Antes de subir me dijo que me siente adelante, que es algo que muchos choferes hacen” por temor a problemas con taxistas y “apenas me subí, me empezó a decir cosas”, detalló. “Me decía que le había alegrado la noche, que yo era muy linda”, dijo la víctima y “ahí me puso la mano en la pierna y cuando miré, él se estaba tocando por encima de la ropa”, aseguró. En medio del terror, la joven contó que a lo largo del viaje le preguntó si la estaba esperando alguien, a lo que ella contestó que su novio se encontraba en el domicilio. “Me quise bajar del auto pero las puertas estaban trabadas”, añadió en su relato.

“No sabía si me podía bajar del auto”, dijo angustiada Antonella. “Cuando él sigue, se puso mucho peor porque me dijo ‘mirá cómo estoy’ y él se estaba tocando, empezó a querer tocarme a mí, a tocarme las piernas y me empecé a desesperar”, explicó. Con el correr de los minutos y cuando frenó en una esquina donde había una estación de servicio, “empecé a gritar y a golpear la puerta ya que había otros autos y ahí pude bajar y salir corriendo”, agregó la víctima.

Después de correr varios metros, miró atrás y vio cómo el denunciado aceleraba y escapaba rápidamente del lugar. La joven volvió a la estación de servicio y se tomó un taxi para llegar a su casa. Cerca del mediodía fue acompañada por su mamá a la comisaría para hacer la denuncia y luego relató en las redes lo que le había pasado. Pocos minutos después, empezó a recibir mensajes de otras víctimas acosadas por el mismo hombre. Allí supo también que el acusado “es un pastor evangélico que predica en Villa Gobernador Gálvez y trabaja como remisero y también para otras aplicaciones”, manifestó.

“Fue un momento horrible porque no sabía si me iba a poder bajar de ese auto”, dijo Antonella y mostró los mensajes de varias chicas que aseguran haber pasado por la misma situación con este conductor, al que describieron como un degenerado y aseguraron que utiliza varios autos para trabajar. En este marco, esperan que la Justicia actúe pronto. “Después de denunciarlo recibí mensajes de todo tipo, además de quienes lo denuncian y me apoyan por hacerlo público, hubo hombres que me dijeron que si me agarraban me iban a violar”, relató.

Al borde de las lágrimas, Antonella pidió que esto “no le pase a ninguna chica más” y aseguró: “Yo podría haber sido otra me hubieran violado y me hubieran tirado por ahí”. Asimismo, solicitó que aquellas chicas que la contactan para denunciar al pastor y conductor de aplicaciones también se acerquen a denunciarlo por pedido de la propia fiscalía. “Voy a volver a hablar con las que me escribieron para que hablen y qué también lo haga quien pueda verlo e identificarlo. No sólo me ayudan a mi, sino a cualquier chica que puede ser la próxima víctima”, sentenció.

El comunicado de Uber

En Uber somos absolutamente respetuosos del testimonio y valentia de la usuaria al hacer público el relato de su experiencia. Es inaceptable cualquier tipo de acción o situación que atente contra su seguridad e integridad.

Tan pronto recibimos el reporte, activamos el protocolo de seguridad que incluye la inhabilitación de la cuenta del socio conductor registrado en la plataforma y el contacto con la usuaria afectada para darle el soporte adecuado.

Además, un equipo especializado está en contacto con las autoridades y al momento, ha respondido una solicitud de información por parte de la fiscalía a cargo de la investigación. Nuestro compromiso es continuar colaborando con las autoridades, tal como lo hicimos desde el primer momento.

Es importante destacar que los equipos de soporte online estudian cuidadosamente cada reporte que se recibe a través de la app para tomar las medidas correspondientes, que pueden incluir la inhabilitación permanente del uso de una cuenta, de acuerdo con los Términos y Condiciones de la plataforma.

En Argentina además, recientemente presentamos una iniciativa regional destinada a la comunidad de socios/as conductores y usuarios/as registrados en la App de Uber para sensibilizar y prevenir conductas inapropiadas, que no son toleradas al usar la plataforma. La iniciativa está disponible en uber.com/fueradejuego junto con información respecto a las acciones que la plataforma toma para promover la seguridad y el respeto en la comunidad.