Continúa el acampe en 9 de julio y anuncian que se extenderá por todo el país

Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera continuarán con el acampe en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social para pedir que habiliten casi 100 mil Potenciar Trabajo que fueron dados de baja.

Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmaron que continuarán el acampe en la avenida 9 de julio que comenzó este lunes en lo que describieron como el inicio del plan de lucha en reclamo por la baja de casi 100 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. "Luego de la asamblea de organizaciones sin respuesta por parte de Tolosa Paz, se anuncia acampe piquetero en todo el país", afirmaron en un comunicado al que tuvo acceso El Destape.

Por este motivo, en la Ciudad de Buenos Aires la avenida 9 de Julio permanece cortada entre las avenidas Corrientes y San Juan, a la altura de avenida Belgrano. También se encuentra afectado el recorrido del Metrobus, mientras permanecen habilitadas las calles laterales como Cerrito, Lima, Pellegrini y Bernardo de Irigoyen.

Desde el Polo Obrero emitieron un comunicado, al que accedió El Destape, en el que denunciaron que la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz "mentía" y "no atendía los problemas" de la gente al pedir que se acerquen a su cartera para validar los datos para recibir el Potenciar Trabajo.

"No se trata de eso, hay gente en el impenetrable chaco y en muchos otros puntos del país que no ha podido hacer la validación de datos, en distintos lugares con dificultades para el acceso virtual", aseguró el líder de la Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni. Al mismo tiempo, aseguró que desde el Polo Obrero se realizó la totalidad de los trámites para validarlos pero indicó que "no importa si es un compañero del Polo obrero o de la CCC o del Evita aquel que está sufriendo una ataque a su mínimo ingreso".

En el escrito, denuncian que "en los barrios falta trabajo, faltan alimentos y herramientas prometidas hace 2 años para los micro emprendimientos productivos". "Vivimos en una pais con 6millones de personas en la indigencia y el 50% por debajo de la linea de pobreza. Problemas que su ministerio debe ayudar a resolver", expresó Belliboni, aputando directamente contra Tolosa Paz.

Hasta el momento, no hay novedades sobre los supuestos acampes piqueteros que informaron que desarrollarán en todo el país.

Tolosa Paz sobre el acampe en 9 de julio: "Quiere que liquidemos a gente que no ha hecho la validación"

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, repudió este lunes la movilización y acampe que Unidad Piquetera planea realizar en la avenida 9 de Julio, e invitó a la organización a que lleve a las personas a validar sus datos para que continúen en el Potenciar Trabajo.

“Le sigo diciendo a Belliboni que tiene tiempo hasta el 15 de marzo para traer a las personas que en cuatro meses no han podido acercarse a ningún lugar para la validación de identidad. En lugar de movilizarlos, hacer un acampe y gritar a cielo abierto que esto es un ajuste, que los traiga a la puerta del ministerio que tenemos todas las herramientas para la validación de datos”, apuntó Tolosa Paz y agregó: “Él quiere que nosotros liquidemos a gente que no ha hecho la validación, eso sería muy injusto con todos los que lo hicieron y que realizan las contraprestaciones en todo el país”.