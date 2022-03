Violación grupal en Palermo: otra acusación por abuso contra uno de los detenidos

Una joven denunció a uno de los implicados de haberla abusado cuando ella tenía 14 años. Los detalles de su testimonio.

Una joven de 21 años denunció públicamente a uno de los hombres detenidos por la violación en grupo ocurrida el pasado lunes en el barrio porteño de Palermo. La mujer se identificó como Giuliana y contó que logró identificar a uno de los aprehendidos, contra quien interpuso otra denuncia por un abuso que ocurrió supuestamente cuando ella tenía 14 años.

"No fue violación, si fue un abuso que me pasó cuando tenía 14 años con Ignacio Retondo", recordó en diálogo con C5N. La joven comentó que ella lo conocía del club vecinal de Munro, en donde ambos jugaban al básquet. Pudo hacer la denuncia formal luego de identificar al hombre en los canales de noticias que informaron sobre el hecho ocurrido este fin de semana en Serrano al 1300.

Giuliana indicó que ella no tenía relación con él pero se veían en el club. El abuso, cuenta, ocurrió en diciembre de 2015 en una fiesta de cumpleaños. La joven dijo que Ignacio comenzó a tocarla sin su consentimiento en un pasillo oscuro. "Lo termino haciendo, yo le decía que no", recordó y afirmó que "fue una situación muy complicada para mí porque era chica".

"Pensé que lo había hablado con alguien pero me di cuenta que no, que lo reprimí todo este tiempo", sostuvo la joven, quien además contó que durante mucho tiempo se lo cruzó en distintos lugares comunes en Munro e intentó alejarse de él.

La denuncia fue concretada este martes en la Comisaría de la Mujer. "La verdad me trataron muy bien, mucha demora. En 6 o 7 horas escuché más de 8 casos de abuso", admitió Giuliana.

"Vi la noticia, estuve viendo que hubo algunos reportajes que hicieron, muchas chicas estaban sorprendidas y yo lo esperaba. Me sorprendió que hayan sido seis, la manera que pasó, lo que esta chica debe estar sufriendo, eso me partió al medio y decidí no callar más", expresó la joven y reconoció que pensó en si podría haberlo evitado al realizar su denuncia previamente, pero que finalmente identificó: "Yo no soy la culpable de esto".

"Vi a esta chica, vi lo que le pasó y quiero ayudarla de todas las formas que pueda ayudarla", admitió Giuliana y pidió que se haga Justicia. Además, reclamó que no se desinforme o se justifique con que fue bajo los efectos de las drogas o el alcohol: "Él no estaba ni drogado ni alcoholizado, no es excusa de nada".

Los seis detenidos por la violación grupal de Palermo.

Los seis detenidos fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).

La declaración indagatoria de los seis hombres comenzó este mediodía, a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 21, Marcos Fernández, por el delito de "abuso sexual", lo que podría significar una pena de 6 a 15 años, que puede llegar a 20 años dependiendo el caso.