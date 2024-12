Giro en la causa de Gonzalo Montiel: pedido de sobreseimiento y contradicciones del fiscal

La fiscalía pide el sobreseimiento de Montiel y la querella denuncia violencia institucional.

"No dio fundamentos", apuntó la abogada María Raquel Hermida Leyenda, representante legal de la denunciante del jugador Gonzalo Montiel por presunto abuso sexual, ante la noticia que se dio a conocer en los últimos días donde el fiscal Luis Alberto Brogna -a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Delitos Contra la Integridad Sexual Nº 2- solicitó que el campeón del mundo sea sobreseído y desvinculado de manera definitiva del proceso judicial. De esta manera, la fiscalía decide acompañar el pedido de los abogados defensores del futbolista por "múltiples inconsistencias" en el caso. "Cambió de idea en tres días, ¿qué pasó?", denunció la letrada.

Según pudo conocer El Destape, las principales justificaciones del fiscal Brogna para desestimar la denuncia o su participación en el hecho denunciado son: que Montiel no estaba en su propio cumpleaños, basándose en que testigos sostuvieron esa versión (retomando lo indicado en la causa, había ido a comprar bebidas); que no pudo darse ningún abuso en el domicilio ubicado en Virrey del Pino porque "había una fiesta" y, vinculado a ello, que tampoco pudo ocurrir lo denunciado sin que nadie se diera cuenta de la violación a lo largo de la noche. Este medio buscó comunicarse con el fiscal, pero no hubo ningún tipo de respuesta.

Montiel, tras su declaración ante el fiscal Brogna.

"Lo sorprendente es que días anteriores procesó al amigo -Alexis Acosta, el segundo imputado por el hecho-, que es la coartada de Montiel, certificando el abuso. Además, abrió una nueva causa por estupefacientes... Entonces, es muy contradictorio para sí mismo. Fue una sorpresa de fin de año, dicen que este hombre (Montiel) supuestamente no estaba en su propio cumpleaños. Cambió de idea en tres días, dispuso una causa por estupefacientes -también hay otros dos amigos imputados; pero no el ex jugador de River- y donde se imputaba a la coartada, y de golpe, pide el sobreseimiento. ¿Qué pasó?", lanzó Hermida Leyenda claramente molesta por los giros dentro de la causa.

Frente a la solicitud del fiscal, la abogada de la presunta víctima se opuso a la presentación del Ministerio Público argumentando que "se contradice a sí mismo" a la hora de brindar justificaciones para el sobreseimiento. "Más allá de la misoginia y violencia manifiesta, esta parte respondió punto por punto a la errónea valoración de la prueba obrante en causa", indicó en el documento.

Entre los principales fundamentos para oponerse a lo expuesto por el fiscal Brogna, Hermida Leyenda acusa al fiscal de "parcializar la prueba", debido a que "copia y pega algunas declaraciones" y omite otras de testigos que "son de mucho valor para la causa". Mientras que añadió: "Tampoco realiza valoración de las contradicciones entre los testigos ni valora la reiteración en los relatos". En segundo lugar, sostuvo que "mitiga lo sucedido y genera una escueta redacción de los hechos" ya que ignora ciertos sucesos, cuando "las pruebas de las compañías telefónicas certifican que C.B. (la víctima) estuvo en el baño alrededor de las 4:19 am, Montiel legitima los pedidos de ayuda de la víctima".

Según lo expuesto por la querella, el abuso se habría producido entre las 4 y las 6 de la mañana; mientras que Acosta -el segundo imputado- arribó al domicilio pasado el horario mencionado. "Ya la habían abusado, ya había gritado, ya la habían escuchado. La habían amenazado la madre y la hermana de Montiel dentro de la casa. (...) Acosta se acerca para aprovechar el estado de semi-inconciencia de C.B. y ahí surge la idea de imputarle el abuso. Total ganas tenía, es ajeno al grupo y los desechan a ambos de la casa", apuntó en el escrito presentado.

Como tercer punto, Hermida Leyenda aseguró que "el fiscal no conoce el lugar, nos negó ir a la casa con el psiquiatra de C.B., no buscó en Google Maps ni vio las fotos aportadas por la defensa". En ese contexto, la querella señaló que la casa es "humilde pero grande" y que las habitaciones y el baño no son linderos con el fondo del domicilio, donde se desarrollaba la fiesta, por lo que "no es necesario pasar por la parte interna de la casa". En ese contexto, el fiscal resalta que "las únicas habitaciones donde podría haber sucedido, estaban a la vista de una gran cantidad de personas" y en ello basa que es "imposible" que no se haya advertido el abuso.

"Falta a la verdad, la fiesta transcurría a una importante distancia de las habitaciones. Había que ingresar a la casa, por la puerta de la cocina, atravesarla, caminar derecho y después girar a la izquierda", detalló. También sostiene que se contradice en relación a un dictamen propio del 21 de octubre y "omite el tema de la droga", delito que forma parte de la imputación por el "suministro gratuito de estupefacientes y facilitación del lugar para su consumo". Y agregó: "Debe investigarse el abandono de persona que Montiel cometió contra la particular damnificada, invitándola a su casa para luego dejarla sin cuidado alguno advirtiendo ante el estado de salud en que se encontraba". Diversos testigos se vieron afectados por ello y lo reflejan en las testimoniales.

Críticas a la fiscalía y falta de perspectiva de género

Sumado a lo ya expresado y a la denuncia penal sobre el fiscal Brogna, la letrada apuntó contra el desconocimiento de causas de abuso sexual grupal por parte de la fiscalía que es especializada en el tema sobre que no podría haber ocurrido un abuso semejante en una fiesta de dicho estilo. "Las víctimas se encuentran más confiadas ante la presencia de la familia e ingieren alcohol con la seguridad que da ese ambiente familiar. Carolina sí es culpable, culpable de haber confiado en la Familia de Montiel; en haber viajado a La Matanza y no haber recusado a un Fiscal que –desde el primer momento- se evidenció defensor del imputado Montiel", lanzó.

Hermida Leyenda también acusó a la fiscalía por la ausencia de perspectiva de género y remarcó que las "posibles inconsistencias" señaladas son parte de ampliaciones y recuerdos de una víctima que fue drogada. A su vez indicó que la terminología utilizada "nos recuerda a viejos patriarcas que culpabilizaban a las víctimas" por ingresar a una casa voluntariamente y consumir alcohol. Es decir, el concepto de "mala víctima". Mientras que asegura que el fiscal reprodujo acciones y agresiones "sinónimo de violencia de género", al preguntarle por qué hizo la denuncia tiempo después y no a horas de que ocurrió el hecho.

"Carolina desconocía que la hermana del jugador era funcionaria pública de esa dependencia. Fue una sorpresa ver que 'casualmente' el relato de los hechos no presentaba su firma, que habían cambiado esa hoja convirtiendo su extenso relato en irrisorios renglones, donde el único apellido mencionado era el de Acosta", denunció la abogada y aseguró que se le atribuyeron párrafos falsos en el relato. Sobre el final, sostiene que el MPF "parcializa las pericias psicológicas" en la causa, tanto de la presunta víctima como del acusado y "no supo valorar horarios, ni leyó la prueba aportada" por la empresa telefónica Claro. Y sentencia que la madre y la hermana del jugador nunca fueron imputadas por amenazas o lesiones, nunca se verificaron mensajes entre la víctima y familiares de Montiel, no se solicitaron datos del remis en el que la denunciante retornó a su domicilio ni interrogaron a las señaladas como agresoras.

El próximo miércoles, confirmó Hermida Leyenda a El Destape, la querella y la denunciante tendrán una audiencia con la fiscal general por las "irregularidades y destratos padecidos" a lo largo del proceso, denunciando violencia institucional (modificaciones en el relato, la causa fue archivada días antes del Mundial, no se llamó a la víctima para ratificar, se les negaron las ruedas de reconocimiento para reconocer a los abusadores, entre otros). "Vamos a pedir que se siga la investigación, tiene que ir a juicio oral. El fiscal pretende imputarle todo a un perejil, un tipo que llegó al final de la fiesta y que no le dieron los tiempos para cometer ningún delito", afirmó. Tanto el fiscal como los abogados del futbolista fueron denunciados por la letrada.

Mientras tanto, la investigación por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas" sigue inconclusa y sin grandes avances.