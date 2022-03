El testimonio de los panaderos, testigos de la violación en grupo en Palermo: "La arrastraron desnuda por la calle"

Dos panaderos dieron detalles de lo que vieron. Afirman que la mujer estaba semi inconsciente, que estaba yendo a tomar el colectivo y no sabe cómo terminó dentro del vehículo. Hay 6 detenidos por el crimen.

Un grupo de seis hombres abusaron sexualmente de una mujer a plena luz del día en un auto estacionado en Palermo. La víctima pudo ser salvada gracias a la intervención de dos panaderos, Natalia y Orlando, que presenciaron parte del acto, pudieron intervenir y avisaron a la policía. Los hombres bajaron del auto con los pantalones bajos, la mujer semidesnuda y agredieron a quienes fueron testigos del hecho.

Todo comenzó cuando vieron a dos masculinos sentados al lado de la puerta de su panadería ubicada en Serrano al 1300 entre Niceto Vega y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo. Natalia y Orlando contaron que ellos estaban tocando la guitarra, tomando alcohol y fumando marihuana en frente del auto Volkswagen gol blanco en donde estaban abusando de la joven.

Cuando observaron con detenimiento el auto pudieron identificar que había una mujer adentro. "Había cuatro hombres, dos adelante y dos atrás. Estábamos viendo cómo la estaban ultrajando a la mujer, el del asiento de adelante la agarraba de los pelos y le obligaba a hacerle sexo oral. Todos abusaban de la chica", recordó Natalia en diálogo con C5N y dijo que ahí llamó al 911.

Un vecino, al que identificaron como Luis, estaba en la esquina de enfrente filmando con su teléfono para tener pruebas de lo ocurrido. Los hombres se dieron cuenta y lo fueron a increpar, le quisieron sacar el celular y empezaron a pegarle, contó la panadera y dijo que "lo dejaron todo ensangrentado".

Según detallaron los testigos, cuando salieron del vehículo tanto la mujer como los hombres tenían la ropa interior baja y arrastraban a la víctima semi inconsciente por la calle durante media cuadra. "Bajaban acomodándose los pantalones muy impunemente. La mujer tenía los pantalones bajos y la remera salida", admitió y dijo que "estaba absolutamente desorientada en estado de shock".

"Con presencia de la policía los violadores la tenían a la chica del brazo", recordó Natalia, testigo de la violación en grupo en Palermo.

Luego, cuenta Natalia, la joven la tomó de las manos y le agradeció por haberla salvado. "Todo el tiempo repetía 'no sé cómo terminé ahi, estaba yendo a tomar el colectivo y no sé cómo terminé ahí, me estaban violando'", siguió contando la panadera y reconoció que la víctima decía que no los conocía a ninguno de ellos.

"Existía un claro vínculo de amistad entre los seis y claramente se notaba que la chica no los conocía", admitió la testigo y recordó que "todo el tiempo la chica tenia sentimiento de culpa". "Ella era de tigre, no era de acá y no sabe cómo terminó ahí", afirmó.

Los policías detuvieron de inmediato a los seis sospechosos, de entre 20 y 24 años, quienes no tienen antecedentes penales y fueron llevados a la comisaría 14A de la Policía de la Ciudad. Quedaron acusados del delito de "abuso sexual", a disposición del Juzgado Criminal y Correccional 21, a cargo de Marcos Fernández, quien probablemente los indague este martes.



Los policías hallaron dentro del vehículo cuatro envoltorios con picadura de marihuana (11,8 gramos), dosis de LSD y siete teléfonos celulares, que serán peritados. El juez ordenó una serie de peritajes en busca de cámaras de seguridad que pudieran haber captado la llegada de los sospechosos al lugar.