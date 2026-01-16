Beneficiaron a un cura acusado por abuso sexual y esperará el juicio en su casa

Patricio Cruz Viale, un cura acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, fue beneficiado con prisión domiciliaria tras un fallo de la Justicia de Córdoba.

El sacerdote del movimiento Schoenstatt atacó a una mujer de 46 años en 2024 y, desde entonces, se encontraba preso en la cárcel de Bouwer, ubicada en el paraje "El Durazno" en la afueras de la capital de la provincia.

Con esta resolución, Viale, de 57 años, esperará el juicio en su contra en su vivienda, de acuerdo a lo confirmado por su abogado defensor.

El fiscal de instrucción en la causa Juan Ávila Echenique rechazó la decisión judicial ya que, según él, "podría interferir en las declaraciones de los testigos".

Mientras que la familia de la víctima y sus letrados también cuestionaron duramente dicha resolución. "Deja en estado de completa vulnerabilidad a la denunciante", sostuvieron firmemente.

Viale está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ministerio de culto.

La investigación contra el cura acusado de abuso sexual

En 2024, una feligresa de la Iglesia Schoenstatt -ubicada en los barrios Cerros de las Rosas y Alto Verde- denunció al sacerdote Viale por abuso sexual.

La mujer relató a la policía que, luego de una celebración religiosa, el hombre la llevó a su despacho y una vez allí, la atacó sexualmente.

La comunidad parroquial defendió al sacerdote y sus ex abogados incluso indicaron que la víctima mantenía una supuesta relación de larga data con él.

Ignacio Carranza, el anterior letrado de Viale, sostuvo en diálogo con El Trece de Córdoba que la mujer lo había presentado con su familia y que había viajado con él a diferentes asilos y lugares donde cumplía una función social.

El juicio con Patricio Cruz Viale, sobrino de Ángel Strada -uno de los referentes más importantes del catolicismo de la provincia-, está programado para realizarse el próximo lunes 1 de junio en la ciudad de Córdoba.