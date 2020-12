Luego de la media sanción para la legalización y despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) conseguida en la Cámara de Diputados, se palpita lo que será un nuevo debate por el aborto legal, seguro y gratuito en el Senado. Todavía se desconoce cómo será el resultado de la votación, pero ya se habló en reiteradas ocasiones de la posibilidad de un empate en el que el presidente de la Cámara Alta tendría que terminar de definir la situación. En este caso, la encargada de decidir sobre la aprobación o el rechazo de la ley sería la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A lo largo de la historia política argentina hubo instancias en las que los Diputados y Senadores no pudieron definir la votación y quien tuvo la última palabra fue el presidente o la presidenta de la Cámara. La vicepresidenta de la Nación no tendrá voto salvo cuando se dé una doble igualdad en la votación. “El presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera, sólo vota en caso de empate”, expresa el Artículo 33 de la Constitución Nacional.

Cabe destacar que, según el Artículo 213, “si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión, se repetirá en seguida la votación y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente”. Esto se dio en pocas oportunidades, pero ante un tema tan discutido la posición de la titular de la Cámara será clave.

Recordemos que Cristina Kirchner, durante la presentación del proyecto en 2018, se sumó a la voz de miles de mujeres y votó a favor de la ley. Ahora, dos años más tarde, podría ser clave para terminar de inclinar la balanza. Si el Senado de la Nación aprueba la media sanción restante sin modificaciones, será ley en vísperas del año nuevo.

Casos de desempates en sesiones legislativas

Mario Losada y la Ley de Ajuste Fiscal

El primer antecedente en la historia argentina ocurrió el 30 de julio de 2001. En aquel momento, el presidente del Poder Ejecutivo, Fernando de la Rúa, envió el proyecto de ajuste fiscal y Mario Losada, titular provisional del Senado, debió desempatar la votación del artículo 10 de aquella ley. El representante de Misiones por la Unión Cívica Radical (UCR) votó a favor del proyecto oficialista de la Alianza cuando estaba 21 a 21.

En aquella oportunidad, la sancionada Ley de Ajuste Fiscal permitió a la administración del presidente de la Nación que se ajusten sus cuentas a la política de déficit fiscal cero antes de que se abran los mercados. El desempate de Losada se dio en el artículo que establecía que los gastos del Estado debían sujetarse a los recursos y que si no alcanzaban debían cortarse erogaciones, incluidos salarios y jubilaciones.

Juan Carlos Maqueda y la Ley de Subversión Económica

El segundo momento se dio el 3 de mayo del 2002 cuando el Senado derogó la Ley de Subversión Económica, condición económica exigida por el FMI para negociar una ayuda para la Argentina. En aquel momento, la votación se encontraba igualada 34 a 34 y el presidente provisional de la Cámara Alta, Juan Carlos Maqueda, votó positivo a la derogación.

En aquel momento, el máximo mandatario Eduardo Duhalde expresó: "Si no se derogaba la ley, la verdad es que yo no podía quedarme un minuto más en el Gobierno". Esto le permitió al Gobierno cumplir con otro de los 14 puntos que se había comprometido a impulsar para avanzar en la negociación de una asistencia financiera en busca de enfrentar la fuerte crisis de aquel momento.

Julio Cobos y el voto “no positivo” en la 125

Una sesión histórica sucedió ese 17 de julio de 2008 que tuvo a Julio Cobos como protagonista. El en ese momento vicepresidente de la Nación y presidente de la cámara de Senadores votó en contra de la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo que creaba un esquema de retenciones móviles para las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, cuya tasa variaría en función de los precios internacionales de estos granos.

“Mi voto es no positivo”, expresó Cobos luego de una sesión maratónica que duró más de 16 horas y se encargó de desempatar la votación que había terminado con 36 votos a favor y 36 en contra.

Tras cuatro meses de protestas continuas impulsadas por los productores, que incluyeron cortes de rutas y movilizaciones masivas en Rosario y Buenos Aires, ese día quedó derogada la medida.

Cobos se posicionó a favor del sector agropecuario y marcó sus diferencias con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "No puedo acompañar. Esto no significa que esté traicionando a nadie, sino actuando de acuerdo a mis convicciones. Que la Historia me juzgue, perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo, es en contra", sentenció.

Julio Cobos y el 82% de las jubilaciones

Una vez más, Julio Cobos votó posicionándose del lado opositor. El 14 de octubre de 2010, el presidente de la Cámara Alta convirtió el ley el proyecto de la oposición para elevar la jubilación mínima al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.

El proyecto recibió 35 votos a favor y 35 en contra, en una sesión que duró 10 horas. "Yo ya había anticipado mi voto positivo", expresó Cobos al momento de dar a conocer su voto a favor y dijo que era “un voto por la equidad social".

Desde el oficialismo afirmaron que iban a vetar la ley ya que era una propuesta “impagable” que llevaría a “la quiebra del Estado”.

El papelón de Michetti: desempató cuando no correspondía

La ex vicepresidenta Gabriela Michetti demostró que no conocía el reglamento del Senado de la Nación con un insólito momento que generó indignación en el recinto. La incómoda situación se dio cuando se estaba votando el artículo 8 del proyecto, referido a la financiación de la ayuda a emprendedores. Hubo un empate de 24 a 24, con 4 abstenciones.

En ese momento, Michetti quiso apurar la resolución a favor de su aprobación: "Bueno, empate, yo voto afirmativo", exclamó.

Inmediatamente, comenzó el murmullo de los senadores y senadoras que le intentaban decir que no estaba siguiendo las normas como correspondía. Entre quejas y un clima de tensión, Michetti ratificó su postura y señaló: "No, no, ya está: ya voté. Afirmativo es. Ahora vamos por el (artículo) 9 al 63".

Desconcertada, Michetti comenzó a darle la palabra a los senadores que la interrumpían para decirle que, en caso de empate, había que volver a votar. Luego, en caso de un segundo empate, tendría que emitir su voto.

“Pero, ¿no desempata el presidente?", se preguntó y agregó: "Ah, bueno, según el reglamento hay que volver a votar y si ahí hay empate de nuevo, desempata el presidente. Me dicen acá, no sé. Yo no lo sé".

Fue la senadora por la Provincia de Chubut Nancy González quien le explicó a Michetti cómo era el reglamento. “Artículo 213: Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión, se repetirá enseguida la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Está clarito. Hay que votar de vuelta”, sostuvo González dejando en claro cómo funcionaba la votación en caso de empate y dejando en evidencia la ignorancia por parte de la ex vicepresidenta con respecto al funcionamiento del Senado.