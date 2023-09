28S: las mejores imágenes de la vuelta a las calles de mujeres y diversidades

En el día por el aborto legal, miles de mujeres marchan para defender los derechos conquistados en los últimos años. Se movilizan "por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas".

En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, miles de mujeres y diversidades marchan contra los discursos antiderechos que enarbola el candidato más votado en las PASO de estas elecciones 2023, Javier Milei. "Por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas", es la consigna de este año. En las calles aparecieron las pancartas más ingeniosas contra el referente de La Libertad Avanza, volvieron los tambores y el grito feminista que supo ser faro para otros países de América Latina.

"Los verdaderos monstruos no habitan en los cuentos. La ESI ayuda a detectarlxs", dice una pancarta que se asoma entre la multitud y apunta directamente contra aquellos que atacaron la Educación Sexual Integral. Cerca, aparece el responsable de ese discurso: un cartel en blanco y negro de Milei, al que se le sumó una cinta con la leyenda "peligro".

Por su parte, Manu Mireles, activista y secretaria académica del Bachillerato Mocha Celis, quien denunció la semana pasada que fue agredida con golpizas e insultos en dos ocasiones sostuvo que "estamos para profundizar los 40 años de democracia y garantizar que todos los derechos que logramos desde el movimiento feminista y de la diversidad sexogenerica puedan seguir adelante”.

Para Nadia Flores (25), del área de género del movimiento social Darío Santillán, la movilización es para advertir que "si votan a Milei, se nos van todos los derechos por los que luchamos todas las mujeres en este tiempo, como el aborto".

"Desde un principio, las mujeres fuimos prácticamente las que no teníamos voz ni derecho, y ahora lograr todo esto y que se vaya por una persona que tiene otros ideales, que no estamos en sus planes directamente, creo que eso no va para este país", dijo.



Liliana Ayala (54) forma parte de la cooperativa Federación Organizaciones de Base que realiza distintas líneas de trabajo como cerámica, herrería, limpieza de plazas, huerta y construcción.

"Hoy vinimos a apoyar al movimiento. Tenemos mucha adrenalina y hay que apoyar a todas las mamás. Hay que salir a la lucha, a la calle y estar atentas", indicó.



De la movilización participan Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el grupo Ley Olimpia, Ni Una Menos, Mamá Cultiva, entre otras agrupaciones.

Carina Herrera (48) de la Red Federal de Familias Monoparentales con un cartel que tiene la inscripción “Libertad será un Estado garante de los derechos para maternar” remarcó a Télam que se moviliza porque “el Estado tiene que ser garante para que no haya más niñeces empobrecidas.

"Las mamás que criamos solas para salir a trabajar tenemos pagar por lo menos entre 4 y 5 horas de cuidado. Esa es la realidad de aproximadamente 2 millones de mujeres que vivimos en este hermoso país”.

Además de la movilización en la ciudad de Buenos Aires, las mujeres y diversidades se movilizan en Rosario, la ciudad de Santa Fe; San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy, Viedma, Cipolletti, San Carlos de Bariloche, General Roca, Formosa, Lago Puelo, Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

También en La Plata, Mar del Plata, Marcos Paz, Puerto Madryn, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Oberá, La Rioja, Santa Rosa y Salta capital.

FOTOS: Kaloian Santos