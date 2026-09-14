Lo que iba a ser una escapada para disfrutar juntos de un fin de semana terminó convirtiéndose en uno de los casos más enigmáticos de los últimos años en Comodoro Rivadavia. Este viernes 11 de septiembre se cumplieron exactamente 11 meses desde la desaparición de Juana Morales, de 69 años, y Pedro Kreder, de 79 años, y la incertidumbre sigue siendo la única certeza para quienes los esperan. La investigación continúa abierta, pero las preguntas se acumulan mientras las respuestas escasean.

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La historia de la pareja y el viaje que nunca terminó

La historia de Juana y Pedro había comenzado poco antes de aquella desaparición. Se habían conocido en una peña y, con la ilusión de una nueva etapa compartida, decidieron iniciar una relación. Ella era una docente jubilada del barrio Juan XXIII que seguía dando clases particulares con la misma vocación de siempre. Él había desarrollado gran parte de su vida en el rubro inmobiliario y llevaba casi cinco décadas radicado en Comodoro Rivadavia, ciudad a la que había llegado desde Carhué. Durante el segundo fin de semana de octubre, decidieron realizar un viaje juntos. Juana llegó el jueves 9 de octubre a la casa de Pedro, ubicada en el barrio Ciudadela, llevando una reposera y una conservadora.

El último registro de la pareja

Dos días después partieron a bordo de una camioneta Toyota Hilux con cúpula color champagne rumbo a Camarones, donde tenían previsto participar de los festejos por el 125° aniversario de la localidad. El último registro de la pareja corresponde a la mañana del sábado 11 de octubre. Cámaras de seguridad captaron la camioneta circulando por la zona de Caleta Córdova en dirección norte. Esa fue la última imagen conocida de ambos. Además, la última conexión registrada de los teléfonos celulares de Juana y Pedro ocurrió ese mismo día alrededor de las 9:53. Desde entonces no hubo más rastros de la pareja.

El hallazgo de la camioneta

Con el correr de los días se realizaron operativos de gran magnitud en distintos sectores de la costa y zonas aledañas. El viernes 17 de octubre, la camioneta en que se movilizaban fue encontrada abandonada en el Zanjón de Visser, en el área de Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia. El vehículo apareció sin señales evidentes de violencia ni elementos que permitieran esclarecer qué ocurrió con la pareja. Las familias, que siguieron de cerca la búsqueda desde el día, manifestaron tras el hallazgo que ninguno habría elegido transitar por ese camino por decisión propia. Tanto las hijas de Juana como las de Pedro coincidieron desde el inicio de la investigación en que los dos evitaban los lugares riesgosos y solían optar por rutas seguras y conocidas.

Las hipótesis que se manejaron

El ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, planteó dos hipótesis por esos días. La primera, que la desaparición se vinculó a “un delito que salió mal y terminó en homicidio”. Sin embargo, posteriormente aclaró que “no se encontraron evidencias objetivas que sugieran la intervención de terceros o un hecho de violencia”. También se evaluó una posible desaparición accidental tras quedar encajados con la camioneta en la greda y salir a buscar ayuda por la zona. Sin embargo, ninguna de las hipótesis pudo ser comprobada hasta la fecha.

Las recompensas vigentes

En diciembre de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa para quienes aporten datos que permitan encontrar a los jubilados. La medida fue publicada en el Boletín Oficial del miércoles 10 de diciembre, a través de la Resolución 1373/2025, donde se detalla que se trata de una solicitud del fiscal jefe de Comodoro, Cristian Olazábal. La cartera, que por entonces conducía Patricia Bullrich y hoy dirige Alejandra Monteoliva, ofreció una retribución de cinco millones de pesos a quien entregue información sobre el paradero de la mujer de 69 años y el mismo monto para quien aporte datos para dar con su pareja.

Las descripciones oficiales

La resolución oficial describe a Morales como una mujer de contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello castaño oscuro hasta los hombros, ondulado y con flequillo. A Kreder, por su parte, lo caracteriza como un hombre de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes. Quienes tengan información pueden comunicarse al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana a su domicilio.

Mientras la investigación continúa abierta, familiares y allegados mantienen intacta la esperanza de conocer la verdad y poder poner fin a una búsqueda que, con el paso de los meses, sigue acumulando preguntas y muy pocas respuestas. El caso conmocionó a Comodoro Rivadavia y sigue siendo un enigma para la Justicia y para las familias, que esperan algún dato que permita esclarecer qué ocurrió con Juana y Pedro aquel 11 de octubre.