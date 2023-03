Premio Adquisición 8M: la iniciativa para combatir la desigualdad de género en los museos

Se acerca la tercera edición del Premio Adquisición 8M, la propuesta del Ministerio de Cultura para despatriarcalizar las colecciones de obras en los museos.

"Las artistas mujeres están, pero la historia del arte se encargó de taparlas", cuenta la historiadora de arte Victoria Ramello. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Cultura lanzó la tercera edición del Premio Adquisición 8M, una convocatoria que invitó a artistas mujeres, lesbianas, travestis y trans de todo el país a exponer sus obras, "con el objetivo de visibilizar y revertir la fuerte desigualdad en la conformación de las colecciones de los museos", según explican en el sitio web del Gobierno. De 800 obras postuladas, 16 se consagraron como ganadoras y serán exhibidas en el CCK (Centro Cultural Kirchner). Además, cada ganadora se llevó un millón de pesos y las piezas premiadas formarán parte de la colección de arte del Palais de Glace, Palacio Nacional de las Artes. Victoria conversó con El Destape y explicó desde dónde se gesta esta desigualdad de género dentro de las instituciones artísticas y por qué es tan importante seguir habilitando estos espacios de acción y reflexión.

Las conquistas de la lucha feminista en Argentina durante los últimos años fueron muchas, pero no suficientes. En el año 2015, María Paula Zacharías, periodista especializada en artes visuales, estudió la colección permanente del arte argentino y obtuvo datos alarmantes: en ese mismo año, se expusieron apenas 22 obras de artistas mujeres sobre un total de 268, cuenta Victoria. Y recién en 2021, una mujer llegó a ser directora del Museo del Louvre por primera vez. "La balanza empieza a equilibrarse cada vez más en cuanto a exposiciones temporarias, pero el problema está en la colección permanente. En general, esos números son fatales para las mujeres", advirtió Ramello.

Esto no quiere decir que existan menos mujeres artistas que hombres artistas. "Las mujeres están, pero la historia del arte se encargó de taparlas", enfatizó Victoria. Y explicó que, hasta el día de hoy, son muy pocos los libros accesibles y traducidos al castellano en los que se las menciona. "Quienes escriben la historia del arte, dejaron a las mujeres al margen. Recién en la década del 70, Linda Nochlin se hace la pregunta de por qué no han habido varias mujeres artistas en al historia. Hay una naturalización de la invisibilización de las mujeres, que está tan arraigada que lo damos por obvio. Y eso es lo más peligroso que existe: cuando ni siquiera podemos verlo", señaló la historiadora.

Por todo esto y más, el Premio Adquisición 8M es un hecho histórico, ya que "se trata del primer programa a través del cual el Estado se propone revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y la situación crítica de la paridad de género en las colecciones públicas". El jurado estuvo integrado por Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; Viviana Usubiaga, directora Nacional de Gestión Patrimonial; Feda Baeza, directora del Palacio Nacional de las Artes; y las artistas ganadoras de las ediciones anteriores del Premio Adquisición 8M, Silvia Gurfein y Karina Granieri. La exhibición puede visitarse a partir del domingo 5 de marzo, de miércoles a domingos de 14 a 20 horas en el CCK, con entrada libre y gratuita.

Qué necesitan las mujeres para poder dedicarse al arte, según Virginia Woolf

"En Un Cuarto Propio (1929), Virginia Woolf dijo que lo que necesitaba la mujer para escribir era un cuarto propio y cierta cantidad de dinero, es decir, estabilidad económica e intimidad, dos cuestiones imposibles para la mujer en esa época y también al día de hoy", remarcó la historiadora. Esta desigualdad en el ámbito artístico comienza a gestarse siglos atrás, cuando las mujeres ni siquiera tenían derecho a ir a la universidad. "La mujer tenía que dedicarse a otras cosas, y menos que menos, a formar parte del mundo del arte. Siempre fue, mínimo, provocador. Entonces, sin dudas que menos mujeres estudiaban arte. De todas maneras, no es cierto que no habían artistas mujeres", subrayó.

El otro mandato al que las mujeres se enfrentan hasta en la actualidad es el que respecta al hogar, la familia y la maternidad. Sumado a las diferencias de salarios entre hombres y mujeres vigentes hasta el día de hoy, que las mujeres dispongan de tiempo y recursos para formarse en las artes visuales es una combinación casi impensada. "¿Cuántas mujeres se tienen que hacer cargo de los hijos solas? Y si encima tenés que trabajar para poder comer, te queda poco tiempo para dedicarle a tu obra. Es necesaria cierta sistematicidad en el hacer. Yo no me convierto en una artista porque pinté el cuadro, sino porque tengo una idea, un concepto que desarrollar, tengo que hacer ejercicios, descartar cosas... Esto es tiempo", explicó Ramello.

Premio Adquisición 8M, 2022.

Quedarse en casa pintando flores: los límites impuestos por la Academia para las mujeres

León Pagano, padre de la historia del arte argentino, fue uno de los primeros en hablar sobre el rol de las mujeres en el arte, dice Victoria, "pero siempre asociando a la mujer con la sensibilidad, a lo femenino como algo menor y de cierta debilidad". En este sentido, explicó que a las mujeres "se las ha incluido desde la excepcionalidad", lo cual las sigue dejando afuera. Además, las jerarquías impuestas por la Academia siempre dejaron a las mujeres a la deriva. "Hasta cierto año, las mujeres no podían estudiar dibujo al natural, es decir, cuerpos desnudos de hombres, que era considerado lo más importante y difícil de pintar. Entonces, pintaban 'géneros menores': bodegones, naturaleza muerta, flores, retratos familiares... Todo lo que tiene que ver con el interior del hogar, porque era el ámbito que podían recorrer, porque a la mujer había que tenerla tranquilita", explicó Ramello.

En este sentido, la historiadora destaca que no sirve solamente con incorporar mujeres a la historia del arte y que el desafío de hoy es "cuestionar qué criterios se usan para calificar el arte, preguntarse quién los establece y cómo". Un punto de partida podría ser cuestionar la identidad que se construyó en el imaginario colectivo en torno a la figura del artista, "ese estereotipo de artista varón que vagaba por las calles, libre, pobre y borracho". "La mujer no entra en ese estereotipo porque no garpa la mujer que se queda en la casa cuidando a los chicos y pinta flores. Hasta que yo no entienda por qué la mujer pintaba floreros, no voy a dejar de pensar que eso es aburrido. Tengo que entender de dónde viene esa desigualdad y hay que cambiar esos conceptos de calidad", sostuvo la historiadora.

Los espacios como el Premio Adquisición 8M son otra victoria del feminismo, pero también es cierto que la inclusión a las mujeres se convirtió, en algún punto, en una tendencia. "Es algo muy complejo de abordar, pero considerar a la mujer dentro del mundo del arte solo por moda sucede y es algo súper peligroso. Está buenísimo que exista el mes de la mujer para visibilizar esta desigualdad, pero no hay que caer en la moda: para evitar caer en lugares comunes, hay que problematizar y reflexionar muchísimo", concluyó.

Premio Adquisición 8M: la lista completa de las obras ganadoras

Cristina Coll

(Ciudad de Buenos Aires, 1956)

En el baño, 2002

Colectivo 5 Corazones de Belleza y Felicidad Fiorito

(Mayra Giménez, Julia Diaz, Tamara Casco, Gisela Rivas y Susana Laguna)

(Pcia. de Buenos Aires)

Cartoneras - Homenaje a Esther, 2022

Mariela Vita

(Pcia. de Buenos Aires, 1978)

La luna es tu mamá, 2022

Sabrina Farji

(Ciudad de Buenos Aires, 1964)

Algunas mujeres, 1992

Mónica Heller

(Ciudad de Buenos Aires, 1975)

El origen de la substancia importará la importancia del origen, 2022

Erica Bohm

(Ciudad de Buenos Aires, 1976)

Moonlight.#2, 2014-2017

Estefanía Landesmann

(Buenos Aires, 1983)

Sin Título 3 (Partidas Simultáneas), 2018

Silvina D´Alessandro

(Ciudad de Buenos Aires, 1971)

Incomfort IV: Equipo, 2005

Roxana Ramos

(Pcia. de Salta, 1978)

Proyecto Lugareña, 2004

Paula Senderowicz

(Ciudad de Buenos Aires, 1973)

RDX de la serie Poppukoon, 2014

Cecilia Szalkowicz

(Ciudad de Buenos Aires, 1972)

Sin título, 2019-2022

Randeras de El Cercado

(Anita Toledo, Elba Sosa, Cristina Costilla, Marisel de los Ángeles Costilla, Anice Ariza, Ana Belén Costilla Ariza, Margarita Ariza, Magui Ariza, Ely Pacheco, Yohana Torres, Marta Dolores Núñez, María Marcelina Núñez, Mirta Costilla, Elva Aybar, Claudia Aybar, Tatiana Belmonte, Gabriela Belmonte, María Ofelia Belmonte, Silvia González, María Laura González, María Magdalena Núñez, Silvia Amado, Agustina Sosa, Giselle Paz, Romina Elizabeth Paz, Camila Nieva, Marcela Sueldo, Norma Briseño, Mayra Robles, Silvia Robles) (Pcia. de Tucumán)

Mumora. Nuestro jardín de Randas, 2021

Cynthia Kampelmacher

(Pcia. de Buenos Aires, 1968)

Buenos Aires-La Plata & Espacios Verdes, 2003

Malena Pizani

(Venezuela, 1975)

Teatrino para mano 1 / Teatrino para mano 2, 2022

Anahí Mariluan

(Pcia. de Neuquén, 1977)

SIN COMBATE | Treng Treng Kay Kay, 2022

Rita Gracia Páez y Silvana Herminia González

(Abuela y nieta, tejedoras de Mogna, Pcia. de San Juan)

Vida, cobijo, sustento, 2022