Llantos y emoción: la conmovedora anécdota de Roberto Navarro del día que murió Juan Domingo Perón

El director de El Destape, Roberto Navarro, se refirió a los 46 años que se cumplen del fallecimiento de Juan Domingo Perón y recordó que ese día fue la primera y única vez que vio a su padre llorar.

Durante su programa en El Destape Radio (FM 107.3), el periodista recordó cómo fue ese 1° de julio en su familia: "Ese día me había quebrado la pierna. Cuando llegué a casa mi viejo estaba a la expectativa de las noticias y me dijo que espere un rato a ver si se me hinchaba".

"Esta fecha tiene una significación muy fuerte para mi"

Y agregó: "En una de esas, lo recuerdo patente, se acerca mi viejo a la cama con los ojos llenos de lágrimas y puchereaba diciéndome que 'se murió Perón'. A mí me costó entender, porque tenía 14 años, qué pasaba. ¿Qué hacía que mi viejo llorara?.

"Fuimos a la clínica, donde me pusieron el yeso, y ahí empezó a hablarme de quién era Perón y lo que él había aprendido, cómo lo había cambiado a él. Era sindicalista, no era nada más que le había regalado un juguete, o el crédito para su casa, que se lo dio. Sino en cómo había trabajado en su conciencia social, la de sus amigos y la de toda una generación. Mi viejo era un tipo muy duro, si se creen que yo soy duro. Y qué fuerte le debe haber pegado porque ese día mi viejo lloró".