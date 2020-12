La ministra de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, criticó el rol que tuvo el Poder Judicial durante los años macristas y aseveró que "lo que sucedió en los últimos años fue la administración del Poder Judicial con fines políticos” y en la misma línea, la funcionaria aseguró que el Estado “tiene una deuda con la democracia”, dejando en claro que el mencionado poder “es corporativo, muy resistente a los cambios políticos”.

En diálogo con Dady Brieva en El Destape Radio, la titular de la nueva cartera sostuvo: “Uno puede mirar lo que sucedió en Brasil, Bolivia y Ecuador. Se utilizaron las actuaciones judiciales para la persecución política. Tiene un costo alto para el estado de derecho”. Además, sumó: “Fue el Estado persiguiendo, el Estado utilizando sus recursos e infiltrándose de forma ilegal. A mí me espiaron. Era abogada, no era política, no era dirigente social o sindical”.

Respecto a lo que sucederá si se sanciona la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tras la media sanción en la Cámara de Diputados, la ministra de mujeres destacó: “Hay muchas provincias que vienen trabajando muy bien. Allí la implementación va a resultar mucho más sencilla”. Aunque en ese sentido, advirtió: “Hay otras en donde no existen ni protocolos, donde vamos a tener que trabajar activamente para asegurar que el sistema de salud funcione”.

Por otro lado, la funcionaria destacó la labor que llevó adelante el ministerio que administra: “Cumplimos los objetivos que teníamos en este año a pesar de la pandemia”. Y agregó en relación a lo realizado: “Este ministerio lo que tiene es que estuvo en construcción, mucho vínculo con el territorio. A pesar de la pandemia pudimos llevar adelante el plan de acción contra la violencia, presentamos el programa Acompañar en apoyo a las mujeres, el presidente dio el cupo laboral trans, llevamos adelante una enorme política de cuidado".

Por último, Gómez Alcorta aclaró: “Para trabajar en las violencias hay que trabajar en las desigualdades. Las mujeres tenemos menos posibilidades de acceder a un puesto de trabajo o a uno político. Es la contracara de la violencia”. Y además de resaltar la importancia de que todos los ministerios trabajen en conjunto, sentenció: “El movimiento de mujeres argentino es vanguardia mundial. No hay otro país del mundo que tenga 34 encuentros plurinacionales de mujeres”.

