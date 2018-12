Por la enorme toma de deuda, Argentina podría entrar en default

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Por el pago de intereses de deuda y de vencimientos en el mediano plazo, hay preocupación porque Argentina entre en default en 2022. Sólo para 2019, y sin contemplar futuros préstamos o renegociaciones, los compromisos ascienden a U$S 24.945 millones.

El economista Pablo Goldín, director de la consultora MacroView, advirtió que la Argentina tiene tiempo hasta 2021 para volver a acceder al mercado internacional de deuda con el objetivo de evitar un default en tres años. "Los vencimientos que tiene la Argentina en los próximos años son importantes, especialmente a partir de 2022 cuando hay que empezar a devolverle el crédito al Fondo Monetario Internacional", alertó Goldín.

En declaraciones a Eco Medios, el economista explicó que si Argentina no logra recuperar el crédito en los mercados internacionales "claramente tendrá un problema porque necesitará dinero para afrontar vencimientos". Los pagos con organismos internacionales del próximo año se estiman en U$S 1.749 millones, U$S 815 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y U$S 451 millones del BIRF/Banco Mundial.

El cronograma de desembolsos para el próximo período se completa con vencimientos de por lo menos U$S 21.406 millones en 2020, otros U$S 25.114 millones correspondientes a 2021 y U$S 25.308 millones para 2022.

