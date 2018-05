Para intentar contener la devaluación, el Banco Central tuvo que intervenir en el mercado. La venta de divisas que realizó fue la quinta más grande del siglo, detrás de uno de los peores meses de 2001.

A fines de abril comenzó una corrida cambiaria en la City y la autoridad monetaria que preside Federico Sturzenegger necesitó desarmar reservas para tratar de frenarla. Los esfuerzos del organismo implicaron la pérdida de U$S 5.103 millones.

Esta fue la quinta peor caída de las reservas del BCRA desde comienzos del siglo, como recopiló el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda.

Antes que esto, en noviembre de 2001 el Central había perdido U$S 5.995 millones; en octubre de 2015, cuando se desarrollaron las elecciones presidenciales, se fueron U$S 6.287 millones del ente rector; y en julio de 2001 U$S 7.010 millones. La mayor intervención en los últimos 18 años se dio en enero de 2006, cuando las reservas del BCRA cayeron U$S 8.388 millones.

Por la corrida de los últimos días, Argentina deberá pagar $ 65.100 millones de deuda adicionales a los ya presupuestados para 2018 y 2019, de acuerdo a la propia UNDAV.

